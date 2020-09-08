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蒐集商情？空軍明年派員考察莫斯科國際航空暨太空展

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
去年的「莫斯科國際航空暨太空展」（MAKS 2019），俄方也特別安排4架最新的Su-57戰機進行飛行表演。圖／美聯社
去年的「莫斯科國際航空暨太空展」（MAKS 2019），俄方也特別安排4架最新的Su-57戰機進行飛行表演。圖／美聯社

國軍各軍種在採購軍備前，均會編列預算出國進行商情蒐集，列在「一般武器先期選擇與採購準備」項下。空軍司令部計畫明年編列34萬7000元，安排人員赴俄羅斯莫斯科國際航空暨太空展」進行考察。

兩年一度的「莫斯科國際航空暨太空展覽會」，俄羅斯過去均藉此動態展示最新主力戰機，舉辦地點在莫斯科茹科夫斯基格羅莫夫試飛院機場。包括中國大陸、美國等航空工業大國均參與。值得注意的是，中國大陸在2019年成為這項航展的協辦方，也展示各式主力戰機與太空科技。

軍方一般執行武器先期選擇與採購，基本上都自赴美參與和美軍對口的採購會議，如空軍有航美及藍天高階會議，海軍則有海美暨碧海高階會議，陸軍則為陸威專案政策指導暨陸會議等，就軍備需求進行評估交流。明年編列預算前往莫斯科航展考察，引起注意。

莫斯科 太空 俄羅斯

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