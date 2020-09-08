空軍明年持續執行攻陸雄昇飛彈18年延壽驗證

空軍司令部110年度預算案持續編列4649萬元預算額度，持續執行「雄昇飛彈18年延壽驗證」案。「雄昇飛彈」是空軍防空暨飛彈指揮部所屬的特種攻陸飛彈，是現役雄風二E巡弋飛彈的第一代彈種。空軍已第三年投入預算執行這個彈種的延壽工作。

國防部自108年開始耗資1億餘元委託中科院進行「雄昇飛彈18年延壽驗證案委製案」與「雄昇飛彈系統裝備維護委製案」；109年度進一步編列4千6百多萬元，委託中科院在執行「地對地飛彈18年延壽驗證」。最新的預算案顯示，明年仍將以額度接近的預算，持續執行這項延壽計畫。

中科院25年前曾將天弓二型防空飛彈研改成地對地飛彈。96台海危機時，當年國軍還沒有任何可執行「源頭反制」的武器裝備，基於共軍導彈威脅，時任參謀總長羅本立當年因此下令要求中山科學研究院，將4枚天弓二型飛彈緊急改造成為地對地戰術飛彈，並前推部署馬祖，稱為「天弓2S」彈。

中科院在民國84年擬定以天弓2型改成對地任務，專案以「3124」代號完成建案、研發、驗證，並順利產製及部署，當時因時程很趕，全案採用天弓飛彈原導控模組及液壓致動器。

中科院早年以「雄昇」計畫為名，生產地對地巡弋飛彈；2010年起以「戟隼專案」生産雄風二E巡弋飛彈（Hsiung Feng IIE, HF-2E）。