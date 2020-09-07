海軍：中科院研發迅聯戰鬥系統 本月將實施初期作戰測評

海軍司令部今天表示，代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦第2階段原型艦籌建」，規畫於108至115年執行，全案所需戰系「迅聯專案」，中科院已規畫本月（九）實施初期作戰測評，全案目前仍依計畫執行。

外傳海軍新一代4500噸巡防艦造艦案，因中科院研發巡防艦戰系的迅聯案進度落後，影響全案進度，使得造艦工程幾度延後，最近軍方盛傳「艦隊無用論」，認為使用反艦飛彈以岸制海即可，不需要那麼多巡防艦，軍方似有調整造艦案的發展，讓海軍非常困擾。上周某晚國防部長嚴德發曾向蔡英文總統提出報告。

對此，海軍司令部今天表示，海軍建軍備戰與戰力的籌建，是依敵情威脅和國軍聯合戰力規畫指導，納入建軍規畫及兵力整建計畫執行。外傳所謂「艦隊無用論」內容與事實不符。

海軍司令部表示，海軍貫徹國艦國造政策，「新一代飛彈巡防艦第2階段原型艦籌建」規畫於108至115年執行，現階段中科院迅聯科研專案，已規畫109年9月實施初期作戰測評，後續視測評結果審慎評估，符合海軍作戰需求後，即啟動後續建造事宜，目前仍依計畫執行。

海軍司令部說，海軍持續依計畫推動海軍各項建案，以建立符合防衛作戰的制海戰力，籲請國人支持。