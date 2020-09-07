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美國岸置魚叉壓境 國產飛彈預算推遲延後

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
機動發射的雄風二型飛彈。圖／軍聞社
機動發射的雄風二型飛彈。圖／軍聞社

駐美代表蕭美琴8月間在美公開證實台美正就採購「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile）的岸置魚叉飛彈進行研議，據了解，由於此案金額高達800億元，計畫列入民國110年預算案，換裝中的國產飛彈，包括機動型雄二反艦飛彈、天弓三型防空飛彈與天劍二型陸射系統，110年度預算都被推遲延後。

根據國防部110年預算案顯示，我計畫採購「岸防巡航飛彈系統」消息曝光後，國防部分於七、八月修訂向中科院採購飛彈的計畫，110年度預算部分遭到推遲。自106年度開始執行的海軍機動飛彈車採購案，110年度原編列預算30億6805萬2000元，經海軍司令部今年8月21日核定修正，110年度預算改列23億6805萬2000元，減少近7億元，押後到112年度執行。

而陸軍向中科院採購新型野戰空武器系統，即劍二陸射型防空飛彈，包括系統29套、飛彈269枚，總預算達143億2169萬元，110年度算原也編列23億7896萬3000元，但陸軍8月4日核定，將預算改列為18億7896萬3000元，減列5億元延後執行。

而空軍陸基防空飛彈系統系統案，即天弓三型防空飛彈，109年預算案中，110年度原編列72億7974萬5000元，但最新110年度預算案顯示，年度預算被改列為47億6271萬元，有25億餘元被推遲延後。

飛彈 中科院 海軍

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