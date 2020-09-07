兩岸軍力差15倍？一文盤點台海戰事的三大變數！

今年夏天，幾乎未見颱風來襲，但台灣海峽周邊並不平靜。

先是中方頻頻軍機繞台。共軍近一個月已公布超過十場軍演；在美國衛生部長阿查爾訪台結束之際，共軍公布在台海及南北兩端，連續組織實戰化演練。我國防部報告也指出，最近共軍遇美軍，是「逢艦必跟，逢機必查」。

美方也不甘示弱。除了派遣兩艘軍艦穿越台海，美軍高空偵察機「闖入」解放軍演習的禁航區之外，美國在台協會（AIT）也罕見在臉書公布台美空軍的聯合訓練計畫，並貼出美國為台灣空軍進行空中加油的照片。

夾在兩大強權對峙之間，台海緊張關係也達到近20年來最高時刻。上一次台海危機發生在1999年、前總統李登輝宣布兩國論期間，當時中共戰機大舉飛出，最遠甚至越過海峽中線。

面對兩岸衝突升溫，蔡英文總統日前首度承認：「區域軍事活動日益增加，我們擔心會擦槍走火。」台南市長黃偉哲也講得直白：「以前沒有開放美豬的急迫性，但中共現在每天船艦與飛機在台灣門口繞，情勢不同。」

變數一：中美秀肌肉，可能在台海擦槍走火？

台灣的地理位置，是美中兩大強權的戰略必爭之地。當美中緊張關係日益升溫之際，已提升台海發生衝突的風險。

「中美之間較勁的態勢，到目前為止，還算是維持在『避戰式的嚇阻』，」政治大學國際關係研究中心研究員宋國誠指出，中美之間輪流軍演，目的都不是為攻擊做準備，而是要向對方展示實力、秀肌肉，以避免對方錯估形勢、捲入真正的戰事衝突。

「不過，這個『避戰式的嚇阻』態勢已經到達上限。」宋國誠舉例說，就像颱風分為輕度、中度、強度，目前台海局勢已到達「中度颱風的上限」。

「中美之間的軍事秀，都已經秀過頭了，」宋國誠認為，兩方在一來一回、數來數回之下，極可能因風險管理的失誤而導致熱戰；而風險管理的失誤包括，對資訊的誤判、情勢的誤判，乃至指揮官個性好戰等因素。

「台灣其實很危險，」宋國誠指出，美國一直要建構一個全球的反共聯盟，而在印太地區，台灣是美國反共聯盟的第一線，美國不可能讓台灣這個「不沉的航空母艦」落入中共手中。

宋國誠解釋，美國體認到台灣是受到中共危脅最大的對象，已打破過去的顧忌、擴大對台軍售。在這種情況下，會造成惡性循環，激發中共更強烈的武統聲浪，「台灣極有可能成為中美較量之下的代理戰場。」

變數二：美國一改「戰略模糊」對台政策，但會來幫台灣打仗？

隨著中美軍事角力升級，美國也一改過去的「戰略模糊」政策，對台灣有了更清晰的防衛承諾。

英國金融時報指出，隨著中國對台灣的武力威脅日增，美國國防專家、前任官員及國會內部出現更多聲浪，要求華府針對是否在兩岸衝突時馳援台灣，做出明確承諾。

美國前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）對金融時報指出，台灣對美國在亞洲的利益非常重要，在軍事上尤其重要，因此他建議，「我們最好悄悄但堅定地表明，我們會有效地捍衛台灣，並讓中國了解這一點」。

於此同時，美國在台協會在8月31日解密了兩封與1982年雷根政府「六項保證」「八一七公報」有關的電報，重新強調中共如果採取更為敵對的態度，美國將增加對台軍售，一改過去採取低調克制的做法。

「美國支持台海維持現狀，美國必須採取行動恢復兩岸平衡，」美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）談到最新對台政策時表示，美國至今仍以1979年的《台灣關係法》、華盛頓與北京之間的三項聯合公報，以及雷根總統1982年的「六項保證」備忘錄，作為對台政策指導。（延伸閱讀：更新對台政策！美亞太助卿史達偉：兩個原因，須展開恢復台海平衡行動）

CNN也以「美國堅定地和台灣站在一起，並清楚傳達了這一點」為標題，分析美中關係緊張下，中國對台灣不斷升高威脅，讓美國不得不開始調整政策，讓過去的「戰略模糊」變得越來越清晰。

美國協防台灣的承諾，包括擴大對台軍售、提供更高科技的武器，但台灣的防衛實力是否足以抵禦中共的武力侵略？

面對兩岸緊張局勢升溫，前總統馬英九提出中共攻台戰略是「首戰即終戰」，讓台灣沒機會等美軍到來支援。對此，蔡英文總統反擊、指責馬英九貶低台灣軍隊戰力，傷害台軍士氣，並表達捍衛主權的決心。

國防部也釋出影片，宣示國軍將「戰到最後一兵一卒」，並且超前部署、充實軍力，最新宣布的「110年國防年度預算」總金額再創新高、達3600多億元，並追加200多億元對美增購愛國者3型防空飛彈。

不過，CNN專文分析：「雖然台灣又買了更多的F-16V戰機，但是飛行員的數量能不能增加，也是一個大問題。」CNN認為，飛行員培養非常不容易，推估台灣最少需要增加107名飛行員來操作這批F-16V新戰機，但過去九年內，台灣的飛行員編制只增加了21名。

近日，美國國防部公布長達200頁的〈2020年中國軍力報告〉指出，中共沒有放棄武力犯台，而台海軍力差距持續擴大，中共國防預算持續增加，到去年已經是台灣的15倍，美方基於《台灣關係法》與「六項保證」，將持續對台軍售。

儘管如此，富比士雜誌航太與國防撰稿人艾克斯（David Axe）卻指出，五角大廈的報告忽略了台灣有越來越多的長程巡弋飛彈，低估台灣戰力；同時，地理特性給了台灣很大優勢，享有遠比該報告所形容更大的防守優勢。

當前，官方強力宣導是「台美關係40年來最佳時刻」，但許多民眾感受到的卻是「兩岸關係20年來最緊張時刻」。可預見的是未來一段時間內，中美之間的角力仍會持續，台海恐未得安寧。

（作者／鄧麗萍 本文出自2020.9.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）