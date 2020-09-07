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海軍：微型飛彈突擊艇 本月完成模擬儎台驗測及合約設計

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
外傳由前參謀總長李喜明（如圖）推動的微型飛彈突擊艇建案喊停，將向立法院提出說明。圖/本報資料照
外傳由前參謀總長李喜明（如圖）推動的微型飛彈突擊艇建案喊停，將向立法院提出說明。圖/本報資料照

外傳由前參謀總長李喜明推動的微型飛彈突擊艇建案喊停，將向立法院提出說明。海軍司令部今（7）日表示，這項訊息內容純屬臆測，與事實不符。海軍證實此案已於本月完成合約設計及模擬儎台驗測報告。

海軍司令部表示，此案依立法院108年度預算審議要求：需待原型艇完成合約設計及模擬儎台測試，並向立法院專案報告獲同意後，始可啟動建造。

海軍司令部進一步說，此案110年度原編列預算新台幣12億3134萬1千元，因109年9月始完成合約設計及模擬儎台驗測報告，仍需依驗測結果實施審慎評估，因此預判110年無法依計畫期程執行，為避免預算執行風險，覈實編列預算新台幣11122萬1千元。

海軍司令部表示，海軍現依據中科院、海發中心設計暨模擬儎台驗測結果，審慎評估，完成報告後，預於109年10月向立法院正式提出報告，續依立法院決議執行，籲請外界勿過度臆測。

前參謀總長李喜明推動微型飛彈突擊艇，立委態度保留，軍中盛傳不僅是微型飛彈突擊艇，李喜明任內調整戰術，從整體防衛構想，到聯戰準則體系，各軍種都有翻盤傳聞。

海軍 立法院

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