台美建構「華美戰略能力合作研究案」我派員赴美取經

國防部明年（110）將建立「華美戰略能力合作研究案」，首度派員赴美國國防部戰略能力辦公室，交流台美雙方戰略能力研發成果，反制未來威脅，同時維繫台美雙方戰略溝通管道。

台美今年首度合作，由國防部戰規司編列1525萬元預算，原計畫邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、陸航、無人載具、水雷的軍、文職現役與退役專家來台，雙方共同組成專案團隊，以美軍實戰角度，評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。但因新冠肺炎疫情影響，全案延後實施。

國防部110年度預算案顯示，國防部明年進一步開設「華美戰略能力合作研究案」，同時將首度派員赴美國國防部戰略能力辦公室，交流雙方戰略能力研發成果，反制未來威脅，同時維繫華美雙方戰略溝通管道。

目前我透過軍購管道向美方採購研究案，包括合成化戰區作戰研究模式計畫、延伸式防空模式原維護合約等，前者耗資90萬美元，後者則需61萬7146美元，兩案都仍在執行中。

此外，國防部明年將首度派員赴赴比利時、德國拜會國會、國防部等單位，會晤重要人士與重量級專家學者，進行國際安合交流合作研究。另為因應我國後備組織架構調整及後備戰力提升，為使後備部隊召集、編組及訓練更符合未來任務需求，將藉由考察以色列後備動員制度，了解該國預備役部隊動員整備、人員編組、訓練、薪資及待遇等事宜，以供國防部參借鏡。