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潛艦國造台美合作浮上檯面 海軍首度派員赴美勘驗裝備

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
針對潛艦國造，明年海軍將首度派員赴美國執行「潛艦國造外商裝備現況勘驗督導」，美商協助我國執行建立原型艦戰系自此確定。圖／國防部
針對潛艦國造，明年海軍將首度派員赴美國執行「潛艦國造外商裝備現況勘驗督導」，美商協助我國執行建立原型艦戰系自此確定。圖／國防部

美國政府發給洛克希德馬丁與雷神兩家廠商「行銷核准證」（marketing license），對美商參與我國潛艦（IDS）建造計畫「開綠燈」，傳戰鬥系統整合是由美商洛馬總其成，但軍方始終否認此事，堅稱仍由中科院擔任戰系整合商。但國防部110年預算案顯示，針對潛艦國造，明年海軍將首度派員赴美國執行「潛艦國造外商裝備現況勘驗督導」，美商協助我國執行建立原型艦戰系自此確定。

海軍潛艦國造第二階段原型艦籌建明年（110）進入第三個年度，110年度預算編列105億1686萬9000元。國防部首度為此案公開編列出國預算。

預算案顯示，海軍明年將派員赴美國執行「潛艦國造外商裝備現況勘驗督導」，針對國外採購主要裝備檢派專責人員進行裝備驗證現況督導及交貨測試工作；另派人前往「歐洲地區」，進行「潛艦國造裝備產製現況實勘」，同樣對採購裝備進行驗收。

潛艦 海軍 國防部

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