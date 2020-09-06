駐美代表宣示對美買魚叉 國造飛彈年度預算瞬間少7億

駐美代表蕭美琴8月間在美公開證實台美就採購「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/CoastalDefense Cruise Missile）的岸置魚叉飛彈進行研議，根據國防部110年預算案顯示，消息曝光後，海軍司令部緊接就將採購中科院同質性「機動飛彈車」的年度預算緊縮近7億元，將採購國產反艦飛彈系統預算延後執行。

因應國軍明年將「轉向」對美採購「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/CoastalDefense Cruise Missile）的岸置魚叉飛彈，海軍原向中科院採購雄風二、三型「機動飛彈車」，預算執行遭到延遲，原規劃明年（110年）將執行30億6805萬2000元用於籌建機動與陣地系統與緊急發射裝備的預算，今年8月決定將其中近7億元押後，年度預算改列為23億6805萬餘元，被延遲執行的預算額度，延後到112年最後一個年度執行。

海軍向中科院採購機動飛彈車，計畫籌建機動飛彈發射系統7類91輛車、產製雄二飛彈36枚及延壽雄二飛彈50枚，將配合原有固定陣地，依作戰進程調整機動位置，總預算達136億8350萬5000元。明年預算用於籌建機動發射系統、陣地系統部署與裝置緊急發射系統等。

國防部109年預算案原規劃，自106年度開始執行的海軍機動飛彈車採購案，110年度原編列預算30億6805萬2000元、111年度編列33億8655萬5000元、112年18億5740萬5000元；但110年度預算案指出，分年工作計畫經海軍司令部今年8月21日核定修正，110年度預算改列23億6805萬2000元，111年度同樣編列33億8655萬5000元，112年則改列25億5740萬5000元。110年原規劃預算，減少近7億元，押後到112年度執行。

駐美代表蕭美琴曾於8月12日向華府智庫宣示，台灣正與美國磋商，採購包括「岸防巡航飛彈系統」（CDCM）與智慧型水雷。據了解，這項採購案將達到800億元規模，將列110年度預算案。而國防部110年度預算案顯示，海軍司令部在蕭美琴宣布此案後，隨後就在8月21日核定改列機動飛彈發射車年度預算額度。