憲兵國慶展演科目核定 重機戰鬥個裝觀禮台前亮相

台灣男生通常都需要入伍服役，服兵役也成許多男生的共同回憶，而現今台灣徵兵制度為男性83年次之後出生者服役4個月，若未通過體檢項目則可免疫。一名即將畢業的四年級男大生PO問到「沒當兵會不會被笑？」就引來許多過來人直言，「不會被笑，會被羨慕」。

2020-09-03 20:17