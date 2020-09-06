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憲兵國慶展演科目核定 重機戰鬥個裝觀禮台前亮相
憲兵指揮部曾表示，已向109年國慶籌委會提案，希望憲兵202指揮部快速反應連機車連能以戰鬥構型，官兵全副武裝攜行紅隼反裝甲火箭，通過國慶觀禮台前。據證實，慶籌會已核定快反連機車部隊將在國慶典禮中表演5分鐘，屆時將分為「戰鬥個裝」與傳統典禮服兩個梯隊，通過觀禮台，展現快反連多元任務性質。
憲兵202指揮部快速反應連月前正式編成，憲兵指揮部下達「戰訓為主、禮賓為輔」指示，將「機車手」轉型為紅隼火箭彈攻擊手，在完成人員基礎訓練，並就北市中樞防衛區特定攔截點勘查後，未來將進一步就火箭彈應用在城鎮作戰，就地形地物特性進行攻擊部署等組合訓練。
憲指部曾證實，已向109年國慶籌委會提案，屆時希望機車連能以戰鬥構型，官兵全副武裝攜行紅隼，通過國慶觀禮台前。官員表示，慶籌會現已核定快反連國慶展科目，屆時將分為「戰鬥個裝」與傳統典禮服兩個梯隊進行展演，戰鬥個裝詳細的裝備如攜行紅隼與否，還在規劃中。
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