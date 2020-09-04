南方澳漁港驚見未爆彈 引信損毀軍方帶回鑑定
海巡署第一岸巡隊南興安檢所安檢人員今天下午3時許在南方澳漁港碼頭執勤時，發現1枚疑似未爆彈，經軍方初步檢視，疑似為105公厘練習彈殘體，引信損毀，現已帶回鑑定。
南興安檢所人員接獲通報後，隨即投入人力協助現場拉設封鎖線，設立警戒區域管制人、車進出，另通報陸軍第三地區支援指揮部彈藥庫蘇澳未爆彈小組到場協處。
經軍方未爆彈小組人員初步檢視後，疑似為105公厘練習彈殘體，長度66公分，直徑為10.5公分，彈體嚴重生鏽且引信損毀，無危安顧慮，隨後由未爆彈小組人員帶回鑑定。
第一岸巡隊呼籲，民眾若於海上或岸際發現疑似未爆彈，切勿隨意撿拾碰觸彈體及破片，以免發生意外，並請立即撥打海巡服務專線118，海巡署將立即派員處置。
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