影／《軍情站》軍機進出門得靠它 地勤拖車難度堪比聯結車

飛機在地面的移動一般是靠飛機自身動力的滑行，不過當需要在機坪之間調度，或是從單向的機坪後退到滑行道，往往都是靠著拖車(又稱後推車)牽引移動。使用拖車除了可以節省飛機油料，同時因為不啟動發動機，也可以兼顧地面人員的安全。此外飛機進出機棚，除了較輕的旋翼機或者小型機可使用人力推動，其餘都必須要使用拖車牽引至定位。

拖車又可分為有桿拖車與無桿拖車，無桿拖車多用於大型民航機，使用俗稱「螃蟹夾」的抱夾直接夾起鼻輪移動，效率很高但價格相對昂貴，操作限制也較多。空軍則是全面使用價格相對低廉，裝備相容性高的有桿拖車，在台北的松指部使用的為美方Wollard廠的M200拖車，可拖動小從畢琪1900C大至總統使用的波音737-800。拖車體積雖然小巧，但對機場運作的順暢極為重要，不過有桿拖車多了一跟拖桿與兩個支點，在轉向的操作上時常就會出現反直覺的狀況，如何將航空器安全順利的精準移動到定位，就非常考驗拖車駕駛的技術與經驗。