古寧頭岸際驚見未爆彈 殘體鏽蝕軍方銷毀
海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊人員在金寧鄉古寧頭北山岸際發現5枚未爆彈。陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組檢視發現砲彈都已鏽蝕，無立即危險，已帶回後續銷毀。
金門岸巡隊今天發布新聞表示，第二機動巡邏站巡邏組人員昨天在古寧頭北山岸際發現5枚未爆彈後，為避免民眾誤入或接觸釀成意外，立即進行周邊地區人員進出管制，並通報金防部未爆彈處理小組。
岸巡隊參謀主任刁子敬表示，未爆彈處理小組檢視未爆彈的種類並評估危險性後，將5枚表面都已鏽蝕，且已觸發引信的斷裂未爆彈殘體以防爆墊包裹後，由人員戒護下攜回處置，後續將予以銷毀。
金門岸巡隊表示，金寧鄉古寧頭北山岸際一帶有在地蚵民及旅客駐足停留，這次發現未爆彈殘體無立即危險，已在第一時間交軍方妥適處置。民眾如發現任何危險物品或緊急危難等事件，可撥打海巡署118專線處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言