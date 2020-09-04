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古寧頭岸際驚見未爆彈 殘體鏽蝕軍方銷毀

中央社 / 金門縣4日電
金門古寧頭。圖／雄獅旅遊提供
金門古寧頭。圖／雄獅旅遊提供

海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊人員在金寧鄉古寧頭北山岸際發現5枚未爆彈。陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組檢視發現砲彈都已鏽蝕，無立即危險，已帶回後續銷毀。

金門岸巡隊今天發布新聞表示，第二機動巡邏站巡邏組人員昨天在古寧頭北山岸際發現5枚未爆彈後，為避免民眾誤入或接觸釀成意外，立即進行周邊地區人員進出管制，並通報金防部未爆彈處理小組。

岸巡隊參謀主任刁子敬表示，未爆彈處理小組檢視未爆彈的種類並評估危險性後，將5枚表面都已鏽蝕，且已觸發引信的斷裂未爆彈殘體以防爆墊包裹後，由人員戒護下攜回處置，後續將予以銷毀。

金門岸巡隊表示，金寧鄉古寧頭北山岸際一帶有在地蚵民及旅客駐足停留，這次發現未爆彈殘體無立即危險，已在第一時間交軍方妥適處置。民眾如發現任何危險物品或緊急危難等事件，可撥打海巡署118專線處理。

金門 海巡署

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