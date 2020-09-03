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他問「沒當兵會不會被笑？」 過來人：4個月有沒有都一樣

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「沒當兵會不會被笑？」釣出不少過來人回應「反而會被羨慕」。 圖／聯合報系資料照
網友好奇「沒當兵會不會被笑？」釣出不少過來人回應「反而會被羨慕」。 圖／聯合報系資料照

台灣男生通常都需要入伍服役，服兵役也成許多男生的共同回憶，而現今台灣徵兵制度為男性83年次之後出生者服役4個月，若未通過體檢項目則可免疫。一名即將畢業的四年級男大生PO問到「沒當兵會不會被笑？」就引來許多過來人直言，「不會被笑，會被羨慕」。

一名男網友在PTT八卦板發文詢問「沒去當兵以後會被笑嗎？」目前大四的原PO表示，由於他發現自己的體重過輕，似乎可以「免役」，身邊的朋友們也都勸他不要去當兵，但他擔心「如果沒當兵，以後會不會被酸？」

不少網友回應他的提問，「現實生活誰管你有沒有當過兵，何況又不是躲兵役」、「根本沒差，出社會10年了沒遇過問題」、「好好工作，一樣能磨練」、「如果因為生理因素而沒當兵根本不會有人笑你啊」。

也有網友直言「不會被笑，會被羨慕」、「四個月夏令營有當沒當都一樣啦！」、「你不要說也沒人知道，況且4個月是有差？」、「認真講只有老人會酸你，同期根本超羨慕」、「怕被酸就去當啊，有四個月的時間可以好好後悔」。

PTT

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