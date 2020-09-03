聽新聞
test
0:00 / 0:00
他問「沒當兵會不會被笑？」 過來人：4個月有沒有都一樣
台灣男生通常都需要入伍服役，服兵役也成許多男生的共同回憶，而現今台灣徵兵制度為男性83年次之後出生者服役4個月，若未通過體檢項目則可免疫。一名即將畢業的四年級男大生PO問到「沒當兵會不會被笑？」就引來許多過來人直言，「不會被笑，會被羨慕」。
一名男網友在PTT八卦板發文詢問「沒去當兵以後會被笑嗎？」目前大四的原PO表示，由於他發現自己的體重過輕，似乎可以「免役」，身邊的朋友們也都勸他不要去當兵，但他擔心「如果沒當兵，以後會不會被酸？」
不少網友回應他的提問，「現實生活誰管你有沒有當過兵，何況又不是躲兵役」、「根本沒差，出社會10年了沒遇過問題」、「好好工作，一樣能磨練」、「如果因為生理因素而沒當兵根本不會有人笑你啊」。
也有網友直言「不會被笑，會被羨慕」、「四個月夏令營有當沒當都一樣啦！」、「你不要說也沒人知道，況且4個月是有差？」、「認真講只有老人會酸你，同期根本超羨慕」、「怕被酸就去當啊，有四個月的時間可以好好後悔」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言