不想入營教召看過來？國防部公告新免除教召教認定標準

監察院調查發現，我國104年至106年，統計就有6萬餘名後備軍人以「因事出國」為由核免教召，且有1642名後備軍人因躲教召而遭移送法辦。國防部近日預告辦理「後備軍人及補充兵免除本次教育勤務點閱召集認定標準」草案，除明訂公告後備軍人召集日程後才排定的出國觀光旅遊行程，不得申請免除召集外，同時針對各項「免召」標準進行詳細認定。

認定免召標準訂定的項目，包括包括患病不堪行動、家庭發生重大事故、在學學生、航行國外的船員、因案羈押中或執行徒刑者等項。

莫案第6條規定，後備軍人及補充兵有下列情形之一者，認定為本法第四十三條第一項第五款所定因事赴國外：一、公告召集日程前已出國（境），確定無法於召集日前返國。二、出國（境）日期正值召集期間。

但草案強調：「公告召集日程後始排定之出國（境）觀光旅遊行程，不得申請免除本次召集」。

國防部在草案說明中指出，保障後備軍人員遷徙自由，及兼顧召集公平性，宜於法令規範內採取侵害最小程序的限制，因此明定因故出國無法即時返國應召或正值召集期間，而得申請免除召集的認定標準。但為防止應召人員假藉出國逃避召集，訂定公告召集日程後始排定出國觀光旅遊行程，不得申請免除此次召集。

草案並規定，家庭發生重大事故，必須本人處理申請免召的條件，包括結婚登記或宴客的預訂日期，為召集期間或解召後十日內；配偶妊娠，預產期於召集期間前後十四日內；配偶分娩、流產未滿十四日或其預產期已過仍未分娩，正值召集期間。而無直系血親、配偶，而有未成年子女或二等親內的旁系血親須本人獨自撫養者，均可申請免召。而民意代表在開會期間，也可申請免召。

草案原址：https://join.gov.tw/policies/detail/6e97d6ce-baaa-4006-8e30-f56cd6e63148