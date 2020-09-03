軍品廠商安全查核法上路 授權保防進民間廠商檢查電腦

國防部昨日正式公告「列管軍品廠商安全查核辦法」，授權國防部總政戰局等單位，派員前往從事國防產業廠商所在公司，包括下游廠商，對於人員、設施與資訊軟體系統進行實地、定期與不定期的安全查核。若廠商拒絕，視同不符安全合格基準。

總政戰局昨起將可派員前往承包國防業務廠商，實地進行安全查核，安全查核之內容除針對執行國防事務人員特定之身分背景進行安全查核外，還包括執行國防事務主營業所或其分支、廠房、辦公室等處所設施的安全管制措施；電腦資訊網路、個人作業系統與周邊連線設備軟體及硬體的安全維護措施等。另包含其他「有關安全事務」。適用者包括中山科學研究院與承包被列為國防機密業務的民間廠商。

未來得標國防機密業務的廠商，必須接受總政戰局安全查核，派遣保防人員所率團隊前往廠商駐地廠房進行安全檢查，得標廠商或其分包下游廠商違規無法在期限內改正者，將須終止契約。

辦法同時規定，合格廠商及下游供應廠商涉密人員，應依國家機密保護法、台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，納入出境及進入大陸地區的管制對象，並依契約書保密約定辦理管制作業。