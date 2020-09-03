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國軍堅守崗位強化戰備 台北101大樓今晚點燈慶軍人節

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部另推出「九三軍人節快樂」IG遊戲濾鏡，透過遊戲虛擬畫面，可讓網友化身陸航CH-47SD直升機、海軍S-70C直升機及空軍UH-60M直升機的飛行員，執行陸、海、空專屬任務挑戰賽。圖／國防部影片
國防部另推出「九三軍人節快樂」IG遊戲濾鏡，透過遊戲虛擬畫面，可讓網友化身陸航CH-47SD直升機、海軍S-70C直升機及空軍UH-60M直升機的飛行員，執行陸、海、空專屬任務挑戰賽。圖／國防部影片

國防部上午表示，為慶祝九三軍人節，今晚將把國人對國軍「不分日夜、守護家園」，以及「謝謝你一直都在、軍人節快樂」等期許留言，透過台北101大樓外牆點燈打字，為守護家園的國軍官兵加油打氣。

國防部說，面對敵情威脅不斷，國軍本著「不挑釁、不怯敵」的原則，持續強化各項戰備整備。以達到「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的目標，請國人放心，國軍會在第一線捍衛國土、屏障海疆、保衛領空，守護國人的日常，這是我們與國人的約定，也是軍人對國家的承諾。

國防部說，國防部與台北101合作，於8月31日舉辦「相揪道讚聲！一起『衛』國家」臉書圖文徵選活動，鼓勵民眾提供手中最珍愛的國軍照片，並且留下一句最想跟國軍官兵說的話。活動共有近6百則粉絲留言投稿。

國防部指出，台北101從粉絲投稿中，精選出「不分日夜、守護家園」，以及「謝謝你一直都在、軍人節快樂」等留言，將在今晚18時30分至22時，於台北101大樓北面59至60樓外牆點燈打字，將粉絲們對國軍的祝福，點亮在台北的夜空中。

國防部另推出「九三軍人節快樂」IG遊戲濾鏡，透過遊戲虛擬畫面，可讓網友化身陸航CH-47SD直升機、海軍S-70C直升機及空軍UH-60M直升機的飛行員，執行陸、海、空專屬任務挑戰賽，只要完成指定任務，就有機會獲得國軍限量精美禮品。

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