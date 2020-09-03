黑鷹殉職／中將洪鴻鈞入祀太武山忠烈殿 93歲洪母：我把兒子送給國家

選在93軍人節，去年因黑鷹直升機空難殉職的陸軍中將洪鴻鈞今天正式入祀太武山忠烈殿，洪鴻鈞高齡93歲的媽媽李緞治也與家人到場全程參與，頻頻拭淚，場面相當感人，尤其洪媽媽的一句，「我把兒子送給了國家」，更是讓人聽了為之動容。

在今年元月2日，洪鴻鈞陪同總長前往宜蘭東澳嶺空軍第一雷達分隊執行民國109年春節戰備視導暨慰勉任務，途中所搭乘UH-60M直升機於新北市烏來山區失事墜毀，因公殉職，為國捐軀，享壽55歲，奉總統核定追頒「四等雲麾勳章」，並追晉陸軍中將。

對於他的驟然離世，洪鴻鈞的家人都相當不能接受，家人當初也瞞了快一個禮拜，才跟老媽媽說；最近前總統馬英九與總統蔡英文都先後到洪家拜訪洪媽媽，親切的與老人家閒話家常，並表示，洪鴻鈞為國家的犧牲奉獻，我們未曾忘記。

今天縣府與金防部正式舉辦隆重的儀式，將洪鴻鈞入祀太武山忠烈殿，整個典禮相當肅穆隆重，包括李緞治、妻子翁明珠、弟弟洪鴻源等，與他的親友都到場參與。李緞治紅著眼眶說，家裡有八個孩子，洪鴻鈞身為哥哥，為了減輕父母的辛勞，放棄學業、自願從軍，後來還升了將軍，家族和鄉里都感到光榮，沒想到這麼早就走了，他把兒子送給國家，真的很捨不得！

今天也援往例舉辦「秋祭國殤公祭革命先烈暨國軍陣亡將士祭典」，金門縣政府由縣長楊鎮浯和金防部指揮官賀政，共同擔任主祭官，金門縣議長洪允典、金門縣政府各局處主管及鄉鎮長均到場參加，以及金防部近百名官士兵，共同向先烈致敬，緬懷其為國壯烈犧牲之精神，場面莊嚴肅穆。