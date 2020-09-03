共軍機艦繞台頻繁 我海軍投50.5億元興建雷達情資整合中心

永慈軍艦與三艘姊妹艦永陽、永固、永德，最大特色是船身用木材打造。她們在中華民國海軍史上，也是最後一批木製軍艦。從19世紀後半以來，軍艦就已改由鋼鐵打造，為何到第二次大戰後，美國又回頭以木材建艦？

2020-09-03 12:40