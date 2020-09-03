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共軍機艦繞台頻繁 我海軍投50.5億元興建雷達情資整合中心
共軍機艦繞台頻繁，海軍決定明年起分年投入總計50億餘元，更新所有雷達站台的遠程雷達性能，同時興建一座雷達情資整合中心大樓。
國防部110年度預算案披露這項「海洋監偵能量整體提升案」，海軍司令部表示，海軍現有雷達站台多數已超過20年，多數關鍵性零組件超過壽期，籌獲不易，舊式雷達裝備需執行裝備性能提升，以強化海上目標監偵能力，支援作戰任務。
海軍司令部指出，此案整體獲得規劃書奉國防部核定，將進行遠程雷達等裝備性能提升及雷達情資整合中心大樓等工程。
據預算案顯示，這項計畫需投入50億5320萬7千元，海軍分九年執行，納入110-119年度分年編列。
海軍目前分散各防區的雷達站，有的獨立執行海面監偵任務，部分與空軍雷達站合署，分別有小雪山雷達站、嵩山雷達站、火炎山雷達站、三芝雷達站、壁山雷達站、東引雷達站、大漢山雷達站、壽山雷達站、左營雷達站、烏坵雷達站、西嶼雷達站、阿里山雷達站、太武山雷達站、小金門雷達站、烏石鼻達站、富岡雷達站、鵝鑾鼻雷達站、加路蘭雷達站。
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