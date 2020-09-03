強化後備戰力 國軍將耗資五億餘元在淡水興建地下靶場
為提升後備戰力，國軍將在明年度投入五億餘元預算，在淡水緊臨漁人碼頭的忠莊營區，興建一座國軍目前仍屬罕見的地下靶場，供教召官兵使用。
忠莊營區即昔日動員管制學校，民進黨陳水扁執政時曾一度將此地作為進駐淡水河口陸戰隊AAV7兩棲突擊車基地，目前是北部教召重要基地。此地除緊臨風景區外，周邊也新建輕軌站與豪宅，人口密集。
軍方目前的靶場都是露天式，雖然多處於偏僻山區，但仍時傳跳彈流彈傷人事件。在市區內只有大直特勤中心興建有地下靶場。
國防部110年度預算案指出，將自110至113年度，分年總計編列5億1076萬8000元，進行忠莊營區射擊訓練靶場興建。
後備指揮部表示，因應產生音爆噪音過大影響附近居民生活安寧，且恐有跳彈或流彈的疑慮，造成百姓陳情抗議，為因應後備教召、新兵及駐地訓練任務的需要，興建地下化室内靶場，將可有效杜絕危安事件，並提升各級官兵基本射擊能力。
忠莊營區射擊訓練靶場興建，可排除因天候不佳而降低部隊訓練效能，使訓員在射擊操作上安心執行，並減少附近居民反感，期使部隊強化步槍射擊能力，精進射擊成效。
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