影／空軍中校黃聖航入祠苗栗忠烈祠 引魂一擲就聖筊

苗栗縣各界今天上午在苗栗市貓裏山忠烈祠舉行秋祭陣亡官兵祭典，元月初陪同參謀總長搭直升機視察墜機殉職的空軍中校黃聖航，牌位同時入祀忠烈祠，聯合祭典由苗栗縣長徐耀昌、空軍教準部指揮官孫連勝中將等人主祭，一同向烈士牌位上香獻花，場面莊嚴肅穆。

苗栗縣政府民政處指出，黃聖航少校今年1月2日搭直升機赴宜蘭執行戰備視導任務，途經新北市烏來山區附近時，因天候遽變，飛機失事因公殉職，經政府追贈為空軍中校，內政部並准予牌位入祀苗栗縣忠烈祠，上午進行入祀安座典禮。

黃聖航牌位入祠苗栗忠烈祠，上午由他的哥哥黃聖裕、友人陪同先進行引靈儀式，法師請家屬擲筊詢問英靈是否來到，結果一擲就是聖筊，隨後在三軍旗隊的引導下，黃聖航牌位入祠忠烈祠。