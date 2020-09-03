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影／空軍中校黃聖航入祠苗栗忠烈祠 引魂一擲就聖筊
苗栗縣各界今天上午在苗栗市貓裏山忠烈祠舉行秋祭陣亡官兵祭典，元月初陪同參謀總長搭直升機視察墜機殉職的空軍中校黃聖航，牌位同時入祀忠烈祠，聯合祭典由苗栗縣長徐耀昌、空軍教準部指揮官孫連勝中將等人主祭，一同向烈士牌位上香獻花，場面莊嚴肅穆。
苗栗縣政府民政處指出，黃聖航少校今年1月2日搭直升機赴宜蘭執行戰備視導任務，途經新北市烏來山區附近時，因天候遽變，飛機失事因公殉職，經政府追贈為空軍中校，內政部並准予牌位入祀苗栗縣忠烈祠，上午進行入祀安座典禮。
黃聖航牌位入祠苗栗忠烈祠，上午由他的哥哥黃聖裕、友人陪同先進行引靈儀式，法師請家屬擲筊詢問英靈是否來到，結果一擲就是聖筊，隨後在三軍旗隊的引導下，黃聖航牌位入祠忠烈祠。
黃家好友、苗栗縣議員徐功凡表示，家屬在得知黃聖航要入祠忠烈祠時，一度擔憂會將家中的牌位移往忠烈祠，經他說明入祠忠烈祠是讓黃聖航「多一個家」，家屬才釋懷，黃聖航在墜機意外發生時以雙手環抱 總長沈一鳴，英勇事蹟足為典範，入祠忠烈祠可讓後人永遠追思悼念。
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