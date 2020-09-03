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長榮機上指侵女乘客 菲男判4年喊「這不公平」

影／黑鷹殉職烈士入祀忠烈祠 黃敏惠：盼望安息

聯合報 / 記者李承穎卜敏正／嘉義市即時報導
正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬入祀嘉義市忠烈祠，空軍司令部關心家屬。記者李承穎／攝影
正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬入祀嘉義市忠烈祠，空軍司令部關心家屬。記者李承穎／攝影

空軍UH-60M黑鷹直升機今年1月墜毀，造成8名軍人死亡，其中因公殉職的正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬入祀嘉義忠烈祠，市長黃敏惠說，一方面感慨這起不幸犧牲事件，但又感謝兩名烈士奉獻，希望藉由入祀，讓兩人在天之靈得到安息，家屬得到撫慰，感謝軍人讓我們安居樂業。

兩人的直屬長官空軍司令部參謀長黃志偉中將、空軍第四戰術戰鬥機聯隊聯隊長魏兆麟少將率100位國軍官兵，在莊嚴的樂聲中，隊伍自史蹟資料館前，沿著參道護送李烈士牌位至忠烈祠內安座，由黃敏惠擔任主祭官，並贈慰問金給兩人家屬。

黃志偉說，在93軍人節這特別意義的日子，年初執行任務不幸殉職的葉建儀、許鴻彬入祀嘉義市忠烈祠，讓英靈能長眠，也守護嘉義這片天空，感謝嘉義市府，空軍一定會盡全力守護這塊美麗家園。

市府指出，兩人今年1月2日赴宜蘭執行驗證春節戰備留守作戰演習，擔任參謀總長專機正駕駛及隨機機工長，由松山基地起飛至中正港，為符合作戰時效，結合實戰場景，採危險性極高的山區地貌戰術作戰航路。

途經新北市烏來山區，因該地區天候驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，為維護座機全體乘客生命安全，葉建儀操控飛機機組件，許鴻彬於右側機門位置操控後艙機組件，並回報目視右側情況，企圖扭轉不利情勢，堅守崗位至最後一刻，令飛機具向上動力迫降山區，保護機上乘客，後來5人生還，但2人不幸英勇殉職。

市府指出，內政部函示兩人入祀嘉義市忠烈祠，與原已奉祀忠烈祠為國捐軀18名將士、74位草嶺潭殉難官兵，以及去年入祀的鐵路警察李承翰等烈士，同留青史，精神永垂不朽。

正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬入祀嘉義市忠烈祠，由市長黃敏惠主祭。記者李承穎／攝影
正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬入祀嘉義市忠烈祠，由市長黃敏惠主祭。記者李承穎／攝影
正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬入祀嘉義市忠烈祠。記者李承穎／攝影
正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬入祀嘉義市忠烈祠。記者李承穎／攝影
正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬入祀嘉義市忠烈祠，市長黃敏惠慰問家屬。記者李承穎／攝影
正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬入祀嘉義市忠烈祠，市長黃敏惠慰問家屬。記者李承穎／攝影

嘉義 忠烈祠 空軍 黑鷹直升機

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