影／黑鷹殉職烈士入祀忠烈祠 黃敏惠：盼望安息

空軍UH-60M黑鷹直升機今年1月墜毀，造成8名軍人死亡，其中因公殉職的正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬入祀嘉義市忠烈祠，市長黃敏惠說，一方面感慨這起不幸犧牲事件，但又感謝兩名烈士奉獻，希望藉由入祀，讓兩人在天之靈得到安息，家屬得到撫慰，感謝軍人讓我們安居樂業。

兩人的直屬長官空軍司令部參謀長黃志偉中將、空軍第四戰術戰鬥機聯隊聯隊長魏兆麟少將率100位國軍官兵，在莊嚴的樂聲中，隊伍自史蹟資料館前，沿著參道護送李烈士牌位至忠烈祠內安座，由黃敏惠擔任主祭官，並贈慰問金給兩人家屬。

黃志偉說，在93軍人節這特別意義的日子，年初執行任務不幸殉職的葉建儀、許鴻彬入祀嘉義市忠烈祠，讓英靈能長眠，也守護嘉義這片天空，感謝嘉義市府，空軍一定會盡全力守護這塊美麗家園。

市府指出，兩人今年1月2日赴宜蘭執行驗證春節戰備留守作戰演習，擔任參謀總長專機正駕駛及隨機機工長，由松山基地起飛至中正港，為符合作戰時效，結合實戰場景，採危險性極高的山區地貌戰術作戰航路。

途經新北市烏來山區，因該地區天候驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，為維護座機全體乘客生命安全，葉建儀操控飛機機組件，許鴻彬於右側機門位置操控後艙機組件，並回報目視右側情況，企圖扭轉不利情勢，堅守崗位至最後一刻，令飛機具向上動力迫降山區，保護機上乘客，後來5人生還，但2人不幸英勇殉職。