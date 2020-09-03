嘉義秋祭／軍人節3輛除役美製戰車見證戰爭史 翁章梁忠靈祠祭拜

今天軍人節，嘉義縣政府上午在鹿草鄉軍人忠靈祠，舉行秋祭國殤祭典，縣長翁章梁擔任主祭官，典禮莊嚴隆重；忠靈祠園區陳列擺放三輛除役戰車，包括Ｍ24、Ｍ41及Ｍ108，見證近代戰爭史，以及國軍向美國採購武器歷史。

翁章梁說，面對當前兩岸關係不穩定緊張，更需要國軍守護台灣主權及民主自由，向國軍感謝致敬。翁章梁主祭，嘉義榮民服務處、嘉縣市軍人服務站、嘉義後備指揮部、轄區空軍、陸軍、海巡署代表等與祭。

祭祀活動碰上疫情，參加者祭祀量體溫戴口罩，主祭官率陪祭、與祭人員上香、獻花、獻果、獻酒、恭讀祭文後，向列位國軍陣、公亡將士暨烈士靈位行三鞠躬禮，祭禮後翁縣長以拱手向遺族代表致意，忠靈祠園區配合開放供遺族、地方人士參拜憑弔。

園區陳列的三輛除役戰車：M24霞飛戰車是美國在二戰中期服役輕戰車，使用於韓戰，以擁有「美國裝甲兵之父」頭銜小阿德納·霞飛將軍作為命名，服役期間43年至86年。

Ｍ41輕戰車是美國通用動力公司1950年發展成功，取代M24霞飛坦克的全履帶輕戰車，為紀念韓戰中陣亡之華克中將，命名為「華克猛犬」戰車，國軍採購47至88年服役。