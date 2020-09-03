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長榮機上指侵女乘客 菲男判4年喊「這不公平」

黑鷹殉職于親文、翻艇殉職陳志榮入祀 至親癱軟哭倒

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市在今天93軍人節舉辦年度忠烈祠秋祭國殤暨軍人忠靈祠秋祭典禮，上午由高雄市副市長史哲代表主祭，殉職的政戰局副局長于親文少將、陳志榮士官長入祀。記者賴郁薇／攝影
高雄市在今天93軍人節舉辦年度忠烈祠秋祭國殤暨軍人忠靈祠秋祭典禮，上午由高雄市副市長史哲代表主祭，殉職的政戰局副局長于親文少將、陳志榮士官長入祀。記者賴郁薇／攝影

今年接連發生黑鷹墜機、漢光操演翻艇憾事，造成將、官殞落，高雄市在今天93軍人節舉辦年度忠烈祠秋祭國殤暨軍人忠靈祠秋祭典禮，上午由高雄市副市長史哲代表主祭，殉職的政戰局副局長于親文少將、陳志榮士官長入祀；陸海空三軍肅穆行禮，陳志榮遺屬一看到已逝至親肖像，忍不住悲從中來、掩面痛哭。

今年入祀高雄市忠烈祠的于親文是首位空軍出身、接任政戰副局長之人，今年1月2日隨同參謀總長沈一鳴上將、情次室助次洪鴻鈞少將等，搭乘UH-60M黑鷹直升機赴宜蘭視察春節戰備留守作戰演習，疑天候劇變迫降，黑鷹直升機失事墜毀新北烏來山區；于親文原定今年下半年屆齡退伍，卻不幸罹難，享年56歲，

另外，海軍陸戰隊上士陳志榮參與今年7月3日「聯合登陸作戰操演」，左營軍區桃子園海象突然變化、瞬間湧浪過大，超出突擊膠艇耐受，舟艇瞬間翻覆；陳志榮落海殉職，得年29歲，今天入祀高雄市忠烈祠。

陳志榮遺屬今天出席秋祭典禮、神情哀戚。陳母一看到陳志榮肖像，緊抱追思看板癱軟哭倒，久久止不住淚水；陳妻身懷六甲，她眼眶泛紅、不發一語，挺孕肚送亡夫入祀，難掩不捨情緒。兵役處人員連忙遞上衛生紙、瓶裝水安撫。

高雄市兵役處操辦「年度忠烈祠秋祭國殤暨軍人忠靈祠秋祭典禮」，史哲今天代表高雄市長陳其邁主祭，空軍司令部副司令范大維中將、海軍陸戰隊指揮官王瑞麟中將、空軍司令副政戰主任高士桓少將、八軍團副指揮官朱志保少將、空軍官校副校長何振翔少將等軍方代表陪祭。

高雄市在今天93軍人節舉辦年度忠烈祠秋祭國殤暨軍人忠靈祠秋祭典禮，上午由高雄市副市長史哲代表主祭，殉職的政戰局副局長于親文少將、陳志榮士官長入祀。記者賴郁薇／攝影
高雄市在今天93軍人節舉辦年度忠烈祠秋祭國殤暨軍人忠靈祠秋祭典禮，上午由高雄市副市長史哲代表主祭，殉職的政戰局副局長于親文少將、陳志榮士官長入祀。記者賴郁薇／攝影
高雄市在今天93軍人節舉辦年度忠烈祠秋祭國殤暨軍人忠靈祠秋祭典禮，上午由高雄市副市長史哲代表主祭，殉職的政戰局副局長于親文少將、陳志榮士官長入祀。記者賴郁薇／攝影
高雄市在今天93軍人節舉辦年度忠烈祠秋祭國殤暨軍人忠靈祠秋祭典禮，上午由高雄市副市長史哲代表主祭，殉職的政戰局副局長于親文少將、陳志榮士官長入祀。記者賴郁薇／攝影

高雄市 空軍 忠烈祠 黑鷹直升機

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