黑鷹殉職入祀忠烈祠 空軍弟兄：陪伴家屬走過難熬日子
嘉義各界今天在嘉義市忠烈祠舉辦「秋祭陣亡將士、因公殉職烈士葉建儀、許鴻彬入祀典禮」，2名空軍弟兄今天代表家屬手捧葉建儀、許鴻彬烈士牌位，由旗隊、憲兵前導進入忠烈祠入祀，典禮莊嚴肅穆。
空軍UH-60M黑鷹直升機今年1月2日在新北市烏來區山區墜毀，造成8名軍人死亡，其中因公殉職正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬為嘉義人，今天93軍人節入祀嘉義市忠烈祠，葉建儀、許鴻斌妻兒丶家屬多人，今天以肅穆心情參加入祀典禮，上百名空軍弟兄到場陪同，由旗隊、憲兵前導，從史蹟資料館沿著參道走了近百公尺，將靈位入祀忠烈祠。
入祀典禮後，嘉義市長黃敏惠擔任主祭，向忠烈祠所有烈士上香、獻花果，表達最高敬意，典禮慰問葉建儀、許鴻斌家屬，及去年入祀的鐵路警察李承翰家屬；葉、許兩烈士家屬，對於入祀忠烈祠僅點頭表達感謝。
葉建儀、許鴻斌空軍救護隊同事表示，從事發至今，他和同事們能做的就是「陪伴」， 陪伴家屬走過這段最艱困、難熬日子，入祀忠烈祠，是國家對於兩名因公殉職弟兄表達最高的敬意和感謝，家屬對於這部分「 就是照儀禮程序」，他和弟兄們還是會持續陪伴家屬。
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