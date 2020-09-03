影／中校簡任專、總士官長韓正宏 雨中入桃園忠烈祠

今天93軍人節，桃園市政府今天早上8點半舉行秋祭致祭國軍陣亡將士暨簡任專中校、韓正宏總士官長入祀典禮，現場約400名官兵、家屬出席致敬，在雨中向2人靈位行三鞠躬禮、默哀一分鐘，場面莊嚴肅穆，擔任主祭官的市長鄭文燦致詞時肯定2名烈士保國衛民犧牲奉獻，「精神會長存在家人、國人心中，也會成為國軍永遠楷模」。

桃園市忠烈祠迄今奉祀289名烈士英靈，市府每年9月3日軍人節舉行秋祭大典緬懷先烈，早期除供奉因革命、北伐、抗日、剿匪等戰役犧牲之國軍以外，近期包括因執行公務不幸殉職的軍警、消防人員也會安排入祠，傳遞著眾人對烈士們無限思念之情。

簡任專生前是陸軍航空特戰指揮部飛官，今年7月16日執行漢光36號演習坑子口反登陸作戰操演時，駕駛戰搜直升機由空軍新竹基地飛返駐地，起飛後不久回報塔台旋翼低轉速警告訊息，為避開下方民宅即左轉折返基地迫降，不幸於新竹基地西側處墜毁，因公殉職。

韓正宏為首任國防部總士官督導長，是國軍士官最高職務，今年1月2日由參謀總長沈一鳴率隊搭乘UH-60M黑鷹直升機赴宜蘭東澳嶺雷達站驗證營區整體安全防護作戰演習成效，未料因天候等因素，直升機在新北市烏來山區墜毀，機上總共有8人罹難。

今天秋祭現場，鄭文燦擔任主祭官，陸軍21砲指揮部中校營長呂學誼、陸戰66旅上校參謀主任柳喜萬、航空特戰指揮部少將主任王俊傑、桃園市後備指揮部上校指揮官李銘議、空軍793旅上校旅長林志祈、陸軍601旅上校旅長楊承華等人也出席致祭。

桃園市秋祭致祭國軍陣亡將士暨簡任專中校、韓正宏總士官長入祀典禮8點半準時開始，典禮開始前下起大雨，官兵列隊冒雨迎靈，在軍樂隊的演奏下，依序進行唱國歌、上香、獻花、恭讀祭文等儀式，場面莊嚴肅穆，鄭文燦會後也向遺族表示敬意。