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黑鷹墜毀殉職 正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬入祀忠烈祠

聯合報 / 記者李承穎卜敏正／嘉義市即時報導
黑鷹直升機墜毀殉職官兵，今入祀忠烈祠。記者李承穎／攝影
黑鷹直升機墜毀殉職官兵，今入祀忠烈祠。記者李承穎／攝影

空軍UH-60M黑鷹直升機今年1月2日在新北市烏來區山區墜毀，造成8名軍人死亡，其中因公殉職的正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬為嘉義人，今天93軍人節入祀嘉義市忠烈祠，數百人列隊緬懷，追悼為國犧牲的2名烈士，與去年因公殉職的鐵路警察李承翰，典範同留青史。

嘉義市長黃敏惠今天擔任主祭官，率一級主管、各局處代表等人與祭，國防部空軍司令部逾百名官兵，也列隊緬懷，在莊嚴樂聲中，沿著參道護送烈士牌位入忠烈祠安座。

市府指出，2名烈士今年1月2日赴宜蘭執行驗證春節戰備留守作戰演習，擔任參謀總長專機正駕駛及隨機機工長，由松山基地起飛至中正港，為符合作戰時效，結合實戰場景，採危險性極高的山區地貌戰術作戰航路。

途經新北市烏來山區，因該地區天候驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，為維護座機全體乘客生命安全，葉建儀操控飛機機組件，許鴻彬於右側機門位置操控後艙機組件，並回報目視右側情況，企圖扭轉不利情勢，堅守崗位至最後一刻，令飛機具向上動力迫降山區，保護機上乘客，後來5人生還，但2人不幸英勇殉職。

市府指出，葉建儀設籍嘉義縣，少時立志投身軍界，先後獲得空軍官校作戰參謀軍官班、國防大學空軍指揮參謀學院正規班等重要經管學歷，前年2月16日調升空軍第四聯隊救護隊分隊長，曾參與莫拉克救災、中興航空失聯墜毀、卡羅樓山難及梅姬颱風救災工作。

許鴻彬為嘉義市人，民國94年志願服役年限屆滿後退伍，對從軍熱情未減，4年後再投身軍旅，有效提升飛機維修品質，民國104年7月1日調升空軍第四聯隊救護隊空勤機工長職務，曾參與各項戰、演訓及搜救任務，如華航空難、賀伯颱風、莫拉克風災、蘇花公路崩塌遊覽車翻覆事件。

市府指出，內政部函示兩人入祀嘉義市忠烈祠，與原已奉祀忠烈祠為國捐軀18名將士、74位草嶺潭殉難官兵，以及去年入祀的李承翰等烈士，同留青史，精神永垂不朽。

黑鷹直升機墜毀殉職官兵，今入祀忠烈祠。記者李承穎／攝影
黑鷹直升機墜毀殉職官兵，今入祀忠烈祠。記者李承穎／攝影
黑鷹直升機墜毀殉職官兵，今入祀忠烈祠。記者李承穎／攝影
黑鷹直升機墜毀殉職官兵，今入祀忠烈祠。記者李承穎／攝影

空軍 嘉義

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