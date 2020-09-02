雲豹甲車自動滅火系統研發傳浮報獎金案 國防部：遺憾

蔡英文總統上午表示，明天是九三軍人節，她要代表國家感謝國軍弟兄姐妹平日的付出。她也要很有信心地告訴全體國人，我們的國軍絕對是一支戰時能作戰，平時能救災的鋼鐵勁旅；而未來不論有什麼困難，她都會和國軍官兵站在一起，共同打拼、守護家園，中華民國國軍加油。

2020-09-02 11:42