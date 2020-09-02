雲豹甲車自動滅火系統研發傳浮報獎金案 國防部：遺憾
國防部軍備局研發雲豹等甲車自動滅火系統傳發生浮報獎金案，現任軍備局生產製造中心少將主任朱建群等官兵因此遭檢方起訴。國防部今天對此深表遺憾，表示已將涉案人員調離現職，並依「刑懲併行」原則，就督管、執行層面違失情節輕重，核予大過一次至記過一次不等的處分。
國防部軍備局生產製造中心研發雲豹等甲車自動滅火系統傳弊，現任軍備局生製中心少將主任朱建群遭檢控，在202廠廠長任内指示所屬3名軍士官浮報詐領3000萬元獎金，遭新北地檢署依貪汙罪將朱建群等4軍士官起訴。傳已遭院方傳訊。
對此，國防部今日表示，新北地檢署檢察官起訴第202廠前廠長朱建群等4人，於104年間涉嫌虛增年度營運賸餘，領取績效獎金案情，國防部深表遺憾，已將涉案人員調離現職，並依「刑懲併行」原則，就督管、執行層面違失情節輕重，核予大過一次至記過一次不等的處分。
國防部表示，此案將秉毋枉毋縱態度，全力配合檢調調查，協助釐清案情。對於朱少將等人所涉違法情事，將深切檢討，加強內部稽核，並援為案例宣教，要求官兵謹守法紀，建立崇法務實觀念，落實依法行政，避免類案再生。
軍備局生製中心是國軍甲車研發重鎮，負責整合209廠與工研院能量，目前正以「獵豹專案」為名研發105公釐戰砲甲車；明年將進一步以「鐵騎專案」為名，開始研發四輪裝甲戰鬥偵搜車。
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