軍人節將至 蔡英文讚國軍「戰時能作戰、平時能救災」

明天是九三軍人節，蔡英文總統稍早在臉書上向守護國家的國軍英雄致敬。蔡總統說，一年365天裡，「不論是捍衛領空的空軍、巡弋海疆的海軍，還是防衛國土的陸軍，每天都是24小時堅守崗位，時時刻刻守護著我們的國家安全。」

蔡總統說，在防疫期間，國軍官兵也全力投入防疫工作。像是化學兵的弟兄姊妹，每個人穿上全套防護裝備，背起重達35公斤的消毒器，忍受著悶熱不便，不分白天黑夜賣力執行任務的畫面，感動了所有國人。台灣的防疫有這麼好的成果，國軍弟兄姐妹貢獻良多。國軍弟兄姊妹們用行動再次證明了，「國軍絕對是一支『戰時能作戰，平時能救災』的鋼鐵勁旅！我對國軍有信心！」

蔡總統說，優秀的國軍，需要有國人的全力支持。今天，她參加軍人節表揚大會，再一次代表全體國人，向所有國軍弟兄姊妹致上最高的敬意和感謝。明天的軍人節，也請大家一起向國軍致敬，一起為國軍加油吧。