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感念因保衛台灣殉職美國官兵 AIT設紀念專區

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
AIT在紀念專區展示兩枚「保衛台灣紀念章」。圖／讀者提供
AIT在紀念專區展示兩枚「保衛台灣紀念章」。圖／讀者提供

美國在台協會（AIT）今天在館內舉辦一場紀念專區的揭幕儀式，紀念過去為了保衛台灣不幸殉職的美國官兵；AIT處長酈英傑表示，要以紀念勳章、旗幟以及紀念專區用來榮耀所有在過去、現在、未來，曾經或即將參與美台戰略夥伴關係、支持台灣自我防衛能力的美國官兵們，他也讚賞退輔會在支持退伍軍人方面所做的不懈努力，期待美台進一步拓展在這項領域的雙邊合作。

AIT表示，繼蔡英文總統的九三軍人節致詞之後，AIT今天舉辦紀念專區揭幕儀式，以感念1949年以來126名為保衛台灣殉職犧牲的美國官兵，並在館內設立了展示紀念勳章及褒揚令的紀念專區，展示兩枚由前總統馬英九在2016年2月追贈給孟登道中校和林恩中校兩位在金門殉職的美國軍官的「保衛台灣紀念章」；退輔會主委馮世寬、國防部次長李宗孝中將、民進黨立委羅致政、國防安全研究院董事長霍守業、國防安全研究院執行長林成蔚、美台退伍軍人團體等人出席。

酈英傑致詞時表示，AIT搬到新館已有一年多的時間了，每次搬家不論新家有多漂亮或時髦，都還是有需要調整之處，為了讓新館更有家的感覺，他們的作法就是在館內多增加可以強調核心價值的意象和物件擺設，今天新設的紀念專區就是一個最好的例子。

酈英傑說，他兩年前剛上任時提出了「四個增進」，包括「增進美台安全合作」，他認為美台在安全合作方面的進展，尤其令人矚目，說到美國與台灣的安全合作關係時，多數人都會想到軍售案，但其實雙方人民與人民之間的情誼才是美台安全關係真正的基礎所在。早在二戰時期，美台安全合作關係中就有多位傳奇人物，像是指揮中緬印戰區的史迪威（Joseph Stilwell）將軍，以及帶領「飛虎隊」的陳納德（Claire Chennault）將軍。

酈英傑說，美台安全合作關係在二戰結束後仍持續延續。1951年，「美軍顧問團」（Military Assistance Advisory Group）成立，隨著第一次台海危機的爆發，「美軍協防台灣司令部」（United States Taiwan Defense Command）也應運成立，巔峰時期總共有三萬名官兵服役。

酈英傑說，今天的許多威脅，與當年那些英勇戰士所面臨的挑戰已大不相同，現在面對的是危險的新科技、致命的大流行病，以及後果難料的氣候變遷，但美台根植於傳統的夥伴關係，會持續體現美台將士官兵在雙方社會及軍隊之間，所培育打造的相互支持、彼此尊重和共同利益，美台深厚的友誼也代表，當台灣像今年一樣失去珍視的同袍時，AIT也感同身受，就如同失去自己的戰友一般不捨同悲，但在一同哀悼的同時，他們也感到肩上承擔著全新的堅定承諾與意義不凡的使命。

酈英傑說，在執行每項新計畫或任務時，美台安全夥伴關係都是仰賴過去數十年的合作歷史基礎才能大步前行，這是一段值得銘記的歷史佳話，而他們有責任確保這樣的歷史不會為人所遺忘，同樣他們也有責任確保退伍軍人在社會上受到應得的認可與尊敬，因為他們冒著生命危險服役，正是為了保衛社會，他期待美台進一步拓展在支持退伍軍人的雙邊合作。

AIT今天舉辦紀念專區揭幕儀式，退輔會主委馮世寬(左)出席。圖／讀者提供
AIT今天舉辦紀念專區揭幕儀式，退輔會主委馮世寬(左)出席。圖／讀者提供

退伍軍人 酈英傑 AIT

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