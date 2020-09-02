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中國動武喊話多 台灣仍須謹慎提防

台灣醒報 / 台北報導

「中國軍方透過媒體放話多，軍事行動少，但是共軍現代化日漸加速，台灣仍須小心面對。」國策研究院2日的美中座談會上，國防大學教授馬振坤分析，中國的軍事比起美國更是雷聲大、雨點小。軍事專欄作家吳明杰則認為，面對美中軍事互動，台灣不能說美國會幫就高枕無憂，但也不能「首戰即終戰」般的過分悲觀。

中共宣傳為主

國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤表示，美國的軍事行動看來是「政治軍事化」，因此美國都是以實際的環太平洋軍演、航母攻擊群集結等行動，針對中國採取的軍事布局。而且無論是航母、轟炸機的武力展現，都是要向中國說明，美國可以用不同的打擊方式重創中國，要中國不要輕舉妄動。

「但相較之下，中國則是『軍事政治化』，說的比做得都還要誇大。」馬振坤說，中國這樣做的原因，除了安撫內部的鷹派情緒外，就是中國與美國的軍事實力還是有差距，雖然中國曾說要在台海兩端進行軍演，但事後來看也是雷聲大、雨點小，軍演內容也是防守性質居多，主要是應對美國可能的襲擊。

他認為共軍與美軍相比，實力差距還是存在，但是台灣位置離中國近，中國國防的現代化，對台灣的壓力不能與美軍相比。馬振坤呼籲台灣需要增加與周遭友好國家的支持系統，強化自己之外，也可以在台海真的發生危機時，避免「囚徒困境」的產生。

台灣仍須提防

「美軍近來積極演練的目的，就是要警告中國不要輕舉妄動！」吳明杰表示，美國比起過往，多了更多預防性的部署，無論是更先進的B1-B轟炸機部署在關島，還是美軍3個航母攻擊群+美利堅兩棲攻擊艦的巡航，其實都沒有要開戰的打算，但是美軍要向解放軍傳達已經準備好的態度。

吳明杰說，軍事動作往往傳達的是政治意志，雙方都在互放消息、動作頻頻卻還是沒有輕易開戰，都還是避免過度刺激彼此的行為。不過雙方在軍事行動頻率升高下，擦槍走火的機率有隨之提升，台灣民眾也必須要了解，因此不要因為美國解密文件挺台灣就過分樂觀，但也不要過度悲觀，而是居安思危、做好準備。

亞太和平研究基金會執行長董立文也說，解放軍軍演的消息最高是由東部戰區發言人公布，可是向各美國尋求和平的信號卻是由政治局委員楊潔篪提出，可見中方還是希望主和，不過中共從來都沒有放棄對台動武，在現在詭譎多變的局面更彰顯台灣的不安全，台灣人一定要認知到這一點。

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美軍 吳明杰 中共

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