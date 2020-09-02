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蔡英文軍人節高呼中華民國國軍加油

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔡英文致詞時，特別提及多位受獎官兵事蹟，包括負責中樞衛戍任務的憲兵202指揮部快速反應連。圖／國防部提供
蔡英文致詞時，特別提及多位受獎官兵事蹟，包括負責中樞衛戍任務的憲兵202指揮部快速反應連。圖／國防部提供

蔡英文總統上午表示，明天是九三軍人節，她要代表國家感謝國軍弟兄姐妹平日的付出。她也要很有信心地告訴全體國人，我們的國軍絕對是一支戰時能作戰，平時能救災的鋼鐵勁旅；而未來不論有什麼困難，她都會和國軍官兵站在一起，共同打拚、守護家園，中華民國國軍加油。

蔡英文致詞時，特別提及多位受獎官兵事蹟，包括負責中樞衛戍任務的憲兵202指揮部快速反應連連長嚴培文。她說，快反連是憲兵招牌，每年國慶快反連重機操演都是媒體焦點，前陣子她去指揮部看到部隊訓練，真的不簡單，連長確實很精實，也很會帶部隊。

憲兵快速反應連所屬重型機車連今年國慶典禮仍規劃將進行花式隊型操演，部分人員與車輛將以迷彩構型上陣，目前仍由國慶慶籌會規劃中。

國防部上午在大直博愛營區「中正堂」舉行軍人節暨全民國防教育日表揚活動，由三軍統帥蔡英文總統親自頒發國軍楷模、模範團體主官、全民國防傑出貢獻獎等5類169個獎項，並首次將「後備輔導幹部楷模」納入評選對象。而蔡英文致詞時，數度強調保衛「中華民國」、身為中華民國國軍等。

蔡英文向官兵致詞表示，國家安全必須仰賴所有國軍官兵守護，「造福各位」是她責無旁怠的責任。這四年多來，她除推動營舍改建、戰鬥加給，她也曾去過許多部隊，大如上千人的空軍六聯隊，或小如南竿守備大隊步兵連步三排約卅餘人的單位，她都曾去為他們獎勵加油。

蔡英文說，她的目標很簡單，「就是要讓身為中華民國國軍的各位感受到國家對軍人的重視，都能夠以身上制服為榮耀」。

蔡英文說，明天九三軍人節，她代表國家感謝國軍弟兄姐妹；而看到受獎者傑出表現，她很有信心告訴全體國人，我們的國軍絕對是一支戰時能作戰，平時能救災的鋼鐵勁旅。未來不論有什麼困難，她都會和國軍官兵站在一起，共同打拚，守護家園，中華民國國軍加油。

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蔡英文總統上午表示，明天是九三軍人節，她要代表國家感謝國軍弟兄姐妹平日的付出。她也要很有信心地告訴全體國人，我們的國軍絕對是一支戰時能作戰，平時能救災的鋼鐵勁旅；而未來不論有什麼困難，她都會和國軍官兵站在一起，共同打拼、守護家園，中華民國國軍加油。

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