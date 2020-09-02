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獨／機密空軍反潛作戰資料網路賣開價1萬6 軍方查證中

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
網路有人PO商品，說要賣機密等級的空軍反潛作戰資料。軍方表示正查證資料真偽。圖／取自網路
網路有人PO商品，說要賣機密等級的空軍反潛作戰資料。軍方表示正查證資料真偽。圖／取自網路

國防機密有人上網要賣？台中民眾最近在拍賣網站看到有人PO一冊資料，封面是機密等級的空軍反潛作戰資料，標明機密，記者轉資料給軍方後，軍方表示，目前正查證資料真偽中。

民眾說，網路拍賣商品什麼都有，什麼都不奇怪，但要賣國防機密資料不妥當，他溜灠拍賣商品，無意中看到有人PO照片，是一本空軍反潛作戰資料，封面寫「機密」，空軍總司令部在民國68年印製，有編號，應是機密列管資料，民眾說，就算機密資料久，也仍應保密列管或銷毀，而非在網路賣。

民眾表示，拍賣者註明這是機密級，空軍439聯隊的資料，開價1萬6000元，還PO半張魚雷投放指南手繪圖，記者查證發現，空軍439聯隊是現在的空軍6聯隊，軍方正在查證拍賣品真偽中。

網路有人PO商品，說要賣機密等級的空軍反潛作戰資料。軍方表示正查證資料真偽。圖／取自網路
網路有人PO商品，說要賣機密等級的空軍反潛作戰資料。軍方表示正查證資料真偽。圖／取自網路

空軍 網拍 國軍

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