獨／機密空軍反潛作戰資料網路賣開價1萬6 軍方查證中

國防機密有人上網要賣？台中民眾最近在拍賣網站看到有人PO一冊資料，封面是機密等級的空軍反潛作戰資料，標明機密，記者轉資料給軍方後，軍方表示，目前正查證資料真偽中。

民眾說，網路拍賣商品什麼都有，什麼都不奇怪，但要賣國防機密資料不妥當，他溜灠拍賣商品，無意中看到有人PO照片，是一本空軍反潛作戰資料，封面寫「機密」，空軍總司令部在民國68年印製，有編號，應是機密列管資料，民眾說，就算機密資料久，也仍應保密列管或銷毀，而非在網路賣。