若兩岸爆發戰爭台灣挺的住？嚴德發：國軍從沒有撐多久的問題

馬英九前總統對一旦兩岸爆發戰爭，美國不可能出兵救援的發言，引發綠營大力批評，也讓「國軍能撐多久」的問題，再度被大眾討論。國防部長嚴德發今天強調，國軍的信念是任何時刻都不讓敵人得逞，從來沒有撐多久的問題。

軍人之友社理事長李棟樑，今天在台北國賓飯店舉辦「全國各界向軍人致敬」餐會，招待將近500位優秀官兵代表，並邀請擔任軍友社理監事的多位工商界領袖出席。自嚴德發以下，包括參謀總長、軍政與軍備副部長、陸海空三軍司令、國防大學校長、參謀本部副總長執行官，全軍現役上將都到齊。

李棟樑表示，上任六年多來，慰勞部隊的場次，已經達1027個。除了發動企業界敬軍勞軍，他在慰勞過程中聽到基層官兵的意見反映，都會帶回請國防部設法改善。嚴德發說，李棟樑熱心敬軍的表現，不愧被媒體稱為「史上最強理事長」。

嚴德發隨即話題一轉，強調國軍有最堅強的信心跟堅強的戰力，能夠捍衛國家、人民安全。「我們國軍從來沒有撐多久的問題，我們心中只有一個信念，就是任何時刻絕不讓敵人得逞。」嚴德發並呼籲在座的官兵代表回到單位之後，轉達他對全體官兵辛勤付出的嘉許，「你們是最棒的軍人，也是全體國人的驕傲。」