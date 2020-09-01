因應衛戍區戰備 憲兵將耗資六千餘萬採購新重型機車

前總統馬英九日前抨擊，蔡總統期待美國在兩岸爆發戰爭時相助我方，想法不切實際，因為中共攻台戰略是「首戰即終戰」，讓台灣沒機會等美軍來援，現在美軍根本不可能來。這番發言自然遭綠營強力反彈，指其叛國不絕於耳。

2020-09-01 05:12