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因應衛戍區戰備 憲兵將耗資六千餘萬採購新重型機車

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵202指揮部快速反應連目前使用65輛1300cc山葉「皇家之星」重型機車，執行禮賓、戰備任務。記者洪哲政／攝影
憲兵202指揮部快速反應連目前使用65輛1300cc山葉「皇家之星」重型機車，執行禮賓、戰備任務。記者洪哲政／攝影

憲兵202指揮部快速反應連現役使用65輛1300cc山葉「皇家之星」重型機車，執行禮賓、戰備任務，憲兵指揮部已在明年（110）建案編列預算，以衛戍區戰備為名，計畫兩年內完成大型重型機車更新汰換。

國防部110年度預算案公開部分披露，憲兵指揮部將針對現役大型重型機車進行汰換。

憲兵指揮部在預算案中表示，現行大型重型機車，已達最低使用年限，因應戰場監控、敵情偵蒐與警戒掩護，依令執行衛戍區快速應變制變等任務需求，辦理汰換，以有效提升快速機動作戰特性。計畫籌購大型重型機車65輛，預算編列6064萬1000元，110年度進行先期作業，計畫在111年度完成所有新車接收。

憲兵指揮部表示，大型重型機車汰換，除汰換老舊裝備外，將有效發揮快速機動作戰特性，提升部隊機動力及執勤官兵安全性。

憲兵 成大 國防部

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