國防部最新預算案披露對美採購新自走砲與多管火箭案

陸軍為強化重層嚇阻的打擊能力，從2020年起分別以「銳霆專案」與「轟雷專案」為名，編列預算採購M109A6帕拉丁（Paladin）155公厘自走砲與M142「海馬斯」多管火箭系統，由於美方尚未正式宣布軍售案，因此相關預算仍列機密。但昨日曝光的國防部110年度公開預算案中，陸軍已規劃明年派員赴美參與「銳霆專案管理會議」、「轟雷專案管理會議」，形同宣布軍售案成定局。

三軍明年都各有特殊派員出國業務，海軍潛艦國造第二階段原型艦籌建明年進入第三個年度，海軍明年將派員赴美國執行「潛艦國造外商裝備現況勘驗督導」，針對國外採購主要裝備檢派專責人員進行裝備驗證現況督導及交貨測試工作；另派人前往歐洲地區，進行「潛艦國造裝備產製現況實勘」，同樣對採購裝備進行驗收。

此外，陸軍明年將派遣士官督導長赴美進行士官交流，將分別前往美陸軍西雅圖聯合戰備訓練中心、美陸軍士官長學校，觀摩M1A2戰車訓練及保養實務與仿真戰場士官訓練等；另有資通電小部隊赴美陸軍班寧堡及洛克堡基地，觀摩美軍發展裝甲部隊地空通聯機制。另外員赴美參與新型戰車（M1A2T）管理會議、銳霆專案管理會議、轟雷專案管理會議等。

空軍明年則將派員赴美參加愛國工程勤務會議，與美方和全球使用國共同研討愛國者飛彈系統技術問題；另外，將於明年11月份分別派員前往美國及歐洲，進行F-16戰機新式偵照莢艙地面接收站、照情系統與莢艙本身的換裝訓練。