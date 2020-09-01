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國防部證實加碼200億對美增購愛三飛彈 全案延長6年

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部昨證實原名「疾鋒專案」的「愛二性能提升及採購愛三」將延長期程，投入200餘億對美增購愛三防空飛彈。記者洪哲政/攝影
國防部昨證實原名「疾鋒專案」的「愛二性能提升及採購愛三」將延長期程，投入200餘億對美增購愛三防空飛彈。記者洪哲政/攝影

原建軍期程長達12年，耗資1791億餘元、原稱「疾鋒專案」的愛國者二型防空飛彈性能提升及採購愛國者三型防空飛彈案，原預畫明年（110）結案。但國防部110年預算案昨日（31）披露，全案以「補充原彈藥採購不足數」為由，在全案額度內增加支出200億餘元預算，計劃對美增購愛國者3型飛彈，全案並執行展延至116年。

國防部昨證實此案將延長期程對美增購愛三防空飛彈，但表示此案因尚未結案，即無支用「退匯餘款」（結餘款）問題。而此案是由空軍提出增購飛彈需求，國防部據以核定，以因應新增區域情勢的威脅。

國防部強調，此案建案之初作戰需求數量並未全數購足，經檢討運用專案可用金額補充採購，並配合製程核定展延至116年。

此案整體預算額度仍與往年相同，預算記載為原1791億3973萬7000元。而計算此案新編111至116年度預算支出數額，高達200餘億元。研判是以原評估全案的「退匯餘款」支應。而國防部曾宣示這筆款須繳回國庫。

空軍司令部去年曾在立法院公開證實，愛國者飛彈性能提升部分，全案已經接近尾聲，「這個案子到明年（110）就結束」，空軍曾要求美軍專案精實檢討後續預算。

原名「疾鋒專案」的「愛二性能提升及採購愛三」，全案預計能有超過數億美元的結餘款，傳美方先前曾向我建議以這筆結餘款向洛馬增購愛3防空飛彈，將所有預算支用完畢，不需再退匯我方，傳我方一度不接受。但據國防部最新預算案顯示，此事顯已成真。

根據109年預算案記載，「愛二性能提升及採購愛三」全案總計編列預算1791億3973萬7000元，原自民國96年至110年度分年編列，循軍購管道針對大台北地區三套愛國者二型飛彈系統性能提升，同時採購六套愛國者三型飛彈相關配合工程。

但根據昨日國防部最新版110年預算案顯示，此案整體獲得規劃書「奉國防部」109年7月22日國略建軍字第1090157026號令修訂，「補充原彈藥採購不足數」，計需1791億3973萬7千元，改納入96至116年度編列。增加六個執行年度。

根據預算案顯示，新增111至116年預算案，此案111至113年每年分別支出18億5881萬2千元，114年開始支出陡升，至116年等三個年度，將分別支出58億5881萬2千元、50億4276萬餘元與37億1229萬4千元，六個年度預算合計超200億元新台幣。

空軍司令部在最新預算案中表示，愛二性能提升及採購愛三案，將能增加及擴大現有反飛彈防禦區域、增加攔截範圍、系統辨識力，以提升我整體飛彈防禦縱深與空層，強化整體防空作戰能力，以因應新增區域情勢的威脅。

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