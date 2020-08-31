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陸媒報導美電偵機疑自台灣升空 空軍司令部：假訊息
陸媒今報導宣稱有美軍電偵機疑似自台灣起飛往日本，空軍司令部駁斥，此為假訊息，與事實完全不符。
大陸官媒環球網今天披露，美國軍機近期在台灣附近動作頻頻，8月30日，1架美國海軍EP-3E電子偵察機被曝「疑似直接從台灣起飛」。
報導是引述北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）8月30日發布消息指稱，1架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）當天出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌跡異常。
但空軍司令部指出，針對中共媒體所發布的不實訊息，無助於兩岸和平發展，更嚴重破壞區域的安全與穩定。
空軍司令部強調，對於台海周邊海、空域狀況，空軍運用聯合情監偵作為，均能充分掌握與嚴密監控，並適切應處，籲請國人放心。
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