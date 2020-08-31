快訊

做音樂能當飯吃？從高雄到永和，「北漂」樂團如何生存？

美豬議題陳時中曾說捍衛不成絕不戀棧 藍要他遵守承諾下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸媒報導美電偵機疑自台灣升空 空軍司令部：假訊息

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
南海戰略態勢感知計畫平台8月30日發布美國海軍EP-3E偵察機飛行軌跡。圖/取自環球網
南海戰略態勢感知計畫平台8月30日發布美國海軍EP-3E偵察機飛行軌跡。圖/取自環球網

陸媒今報導宣稱有美軍電偵機疑似自台灣起飛往日本空軍司令部駁斥，此為假訊息，與事實完全不符。

大陸官媒環球網今天披露，美國軍機近期在台灣附近動作頻頻，8月30日，1架美國海軍EP-3E電子偵察機被曝「疑似直接從台灣起飛」。

報導是引述北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）8月30日發布消息指稱，1架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）當天出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌跡異常。

但空軍司令部指出，針對中共媒體所發布的不實訊息，無助於兩岸和平發展，更嚴重破壞區域的安全與穩定。

空軍司令部強調，對於台海周邊海、空域狀況，空軍運用聯合情監偵作為，均能充分掌握與嚴密監控，並適切應處，籲請國人放心。

空軍 海軍 日本

延伸閱讀

陸智庫稱美軍機穿越台灣 空軍：假訊息謀擾台

傳共軍偵察機今在我西南角繞飛 空軍未證實

太像了！陳時中撞臉日本海軍中將 網友直呼：根本一樣

下士受訓互毆遭打斷下巴還被記過 空軍：無偏袒不公

相關新聞

陸媒報導美電偵機疑自台灣升空 空軍司令部：假訊息

陸媒今報導宣稱有美軍電偵機疑似自台灣起飛往日本，空軍司令部駁斥，此為假訊息，與事實完全不符。

配合新型戰機進駐 多處基地整修提升戰力防護

F-16V戰機未來將駐防台東志航空軍基地，勇鷹高級教練機擬進駐岡山。根據明年度預算書，志航、岡山基地將整修，另台中清泉崗...

眷村男孩造飛機：華錫鈞 從U-2飛官到IDF之父

華錫鈞上將為前空軍黑貓中隊隊員，後至美國攻讀航太博士，返國協助建立空軍航發中心，並任職長達25年。期間經歷臺灣自製飛機從無到有的過程，研發經國號戰機，有「IDF之父」之稱。

首戰即終戰？國防部報告：共軍尚無全面犯台能力

近期「首戰即終戰」言論備受關注與討論，國防部今天指出，共軍對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，且登陸載具和後勤能力不...

新年度國防預算案曝光 蔡適應：人民納稅錢須花在刀口

國防部110年度預算案今送抵立法院，民進黨立委、外交及國防委員會召委蔡適應表示，蔡英文總統曾指示，在中國不斷進行軍事擴充...

結餘款增購彈藥成真？我對美採購愛三因此延長六個年度

建軍期程長達12年，耗資1791億餘元、原稱「疾鋒專案」的愛國者二型防空飛彈性能提升，及採購愛國者三型防空飛彈案，原預計...

國防部：美軍驅逐艦航經台灣海峽住南行駛

國防部今(31)日表示，一艘美軍驅逐艦，由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。

海軍新建案計畫採購12套特種作戰用水下推進載具

國防部110年度預算案上午送至立法院，內容披露海軍新建案，計畫耗資2億1664萬8千元，採購12套特種作戰用水下推進載具...

陸軍新建案採購50套「戰術型近程無人飛行載具」

國防部110年度預算案上午送至立法院，內容披露，陸軍為因應「聯合兵種營」編成，新建案採購50套「戰術型近程無人飛行載具」...

國防部五年兵力整建 擬提升教召頻次及天數

國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」上午送至立法院，內容指出，後備部隊戰力在台澎防衛作戰居於關鍵，為有效恢復後備軍人戰鬥...

強化後備戰力 國防部：調整教召頻次及天數

為讓後備成為常備兵最強盾牌，總統蔡英文日前宣示推動三項改革，國防部今天指出，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，規劃調整教育召集...

國防部：共軍資通電戰力 具癱瘓我海空反制作戰體系能力

國防部109年中共軍力報告指出，共軍藉由衛星偵照等手段，已完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營，且通資電作戰能力現...

熱門新聞

用美豬牛換什麼？ 陳時中：換一個國際地位

孫大千諷蔡政府三輸：美軍還沒有來 美豬先來了

開放瘦肉精美豬 馬英九吐12字 要蔡英文鄭重道歉

蔡英文進美豬下台？陳其邁：要入國際組織就要守規範

蔡英文曾反對瘦肉精 新北議長：買下畫面來播

AIT電報解密：六項保證始終是對台對中政策根本要素

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。