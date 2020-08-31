快訊

影／美豬爭議烽火連天！嘉義市宣布將加重處罰

山西「聚仙飯店」29死慘案：下跪老人與倒塌壽宴...悲劇為什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

結餘款增購彈藥成真？我對美採購愛三因此延長六個年度

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
建軍期程長達12年，耗資1791億餘元、原稱「疾鋒專案」的愛國者二型防空飛彈性能提升，及採購愛國者三型防空飛彈案，原預計明年（110）結案。但上午曝光的國防部110年預算案顯示，全案以「補充原彈藥採購不足數」，向洛馬增購愛國者三型飛彈，全案延長至116年。圖／本報資料照
建軍期程長達12年，耗資1791億餘元、原稱「疾鋒專案」的愛國者二型防空飛彈性能提升，及採購愛國者三型防空飛彈案，原預計明年（110）結案。但上午曝光的國防部110年預算案顯示，全案以「補充原彈藥採購不足數」，向洛馬增購愛國者三型飛彈，全案延長至116年。圖／本報資料照

建軍期程長達12年，耗資1791億餘元、原稱「疾鋒專案」的愛國者二型防空飛彈性能提升，及採購愛國者三型防空飛彈案，原預計明年（110）結案。但上午曝光的國防部110年預算案顯示，全案以「補充原彈藥採購不足數」，向洛馬增購愛國者三型飛彈，全案延長至116年。但此案整體預算卻仍記載為原1791億3973萬7000元，未載明多出六個年度預算數額，研判顯然是以全案「結餘款」支應。

愛二性能提升及採購愛三案，全案起初由陸軍以「疾鋒專案」為名推動，而根據109年預算案，全案編列預算1791億3973萬7000元，自民國96年至110年度分年編列，循軍購管道針對大台北地區三套愛國者二型飛彈系統性能提升，同時採購六套愛國者三型飛彈相關配合工程，原預計明年度（110）結案。

但根據最新曝光的國防部110年預算案顯示，此案整體獲得規劃書奉國防部109年7月22日國略建軍字第1090157026號令修訂，「補充原彈藥採購不足數」，計需1791億3973萬7千元，納入96至116年度編列。全案總預算不變，但預算書並未敘明多出六個年度採購彈藥預算從何而來。

國軍已陸續完成台灣西部北、中、南9個連、9個愛國者飛彈基地的建設與部署，預算支出應告段落。但全案去年曾遭美方專案辦公室以落實專案管理與技術支援採購為名，接連追加兩次高額預算，台美簽定愛國者飛彈「技術支援」採購合約，自去年11月底開始，至2022年6月完成，約計31個月，須由我方支付15億975萬元台幣。而去年4月美方也傳出售愛國者飛彈系統的雷神公司，為落實對台專案管理執行，辦理專案管理招標，數額達到2.8億元，執行到2024年。

據透露，原名「疾鋒專案」的「愛二性能提升及採購愛三」，全案預計能有超過數億美元的結餘款，美方先前近期曾向我建議以這筆結餘款向洛馬增購愛三防空飛彈，一度傳我方不接受，但據國防部最新預算案顯示，此事似乎已成真。

空軍司令部參謀長劉任遠曾在立法院證實，愛國者飛彈性能提升部分，全案已經接近尾聲，「這個案子到明年（110）就結束」，空軍已要求美軍專案精實檢討後續預算。但今日曝光的預算案顯示，全案以增購彈藥為名，延長至116年。

美國國務院月前批准軍售台灣「愛國者三型防空飛彈重鑑測案」，總金額為6.2億美元，約合新台幣182億元，但這項軍購案出現重大程序疏漏，即包括我國防部長、空軍司令與所涉高司聯參，在美方對外發布前均不知情，未曾核定此案，空軍已檢討懲處業管將領。

愛國者飛彈 國防部 空軍

延伸閱讀

國防部：美軍驅逐艦航經台灣海峽住南行駛

國防部五年兵力整建 擬提升教召頻次及天數

強化後備戰力 國防部：調整教召頻次及天數

國防部：共軍資通電戰力 具癱瘓我海空反制作戰體系能力

相關新聞

國防部首證實共軍在海峽中線以西部署機艦「逢艦必跟」

國防部109年中共軍力報告書上午送至立法院，國防部首度公開證實，中共每日均派遣海、空軍艦、機，於海峽中線以西海空域從事例...

新年度國防預算案曝光 蔡適應：人民納稅錢須花在刀口

國防部110年度預算案今送抵立法院，民進黨立委、外交及國防委員會召委蔡適應表示，蔡英文總統曾指示，在中國不斷進行軍事擴充...

結餘款增購彈藥成真？我對美採購愛三因此延長六個年度

建軍期程長達12年，耗資1791億餘元、原稱「疾鋒專案」的愛國者二型防空飛彈性能提升，及採購愛國者三型防空飛彈案，原預計...

國防部：美軍驅逐艦航經台灣海峽住南行駛

國防部今(31)日表示，一艘美軍驅逐艦，由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。

海軍新建案計畫採購12套特種作戰用水下推進載具

國防部110年度預算案上午送至立法院，內容披露海軍新建案，計畫耗資2億1664萬8千元，採購12套特種作戰用水下推進載具...

陸軍新建案採購50套「戰術型近程無人飛行載具」

國防部110年度預算案上午送至立法院，內容披露，陸軍為因應「聯合兵種營」編成，新建案採購50套「戰術型近程無人飛行載具」...

國防部五年兵力整建 擬提升教召頻次及天數

國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」上午送至立法院，內容指出，後備部隊戰力在台澎防衛作戰居於關鍵，為有效恢復後備軍人戰鬥...

強化後備戰力 國防部：調整教召頻次及天數

為讓後備成為常備兵最強盾牌，總統蔡英文日前宣示推動三項改革，國防部今天指出，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，規劃調整教育召集...

國防部：共軍資通電戰力 具癱瘓我海空反制作戰體系能力

國防部109年中共軍力報告指出，共軍藉由衛星偵照等手段，已完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營，且通資電作戰能力現...

傳共軍偵察機今在我西南角繞飛 空軍未證實

時常分享全球各國軍情軍機動態的推持帳號「Callsign: CANUK78」上午（31日）在其推特中宣稱，一架中共人民解...

永慈艦明除役…26年前赴美接艦 7勇士剩50美元苦撐

目前泊靠高雄港新濱碼頭的永慈軍艦，明天除役。廿六年前，七位年輕軍官赴美，在物資短絀下，提前從美軍手中接艦。今年八月廿七日...

運安會執行長官文霖主動請辭 張文環9月1日接任

國家運輸安全調查委員會執行長官文霖請辭，將由現任航空調查組長張文環接任執行長一職，人事案將於9月1日生效。官文霖今受訪證...

熱門新聞

用美豬牛換什麼？ 陳時中：換一個國際地位

捷克議長韋德齊口罩上為何不見我國旗？外交部回應了

蔡政府開放美豬挨批雙標 民進黨反擊：國民黨阻礙台灣發展

20多歲無症狀台人上海確診 指揮中心研判旅美期間感染

神隱一天 阿中部長北醫晚宴談美豬進口政策來得突然

開放瘦肉精美豬 馬英九吐12字 要蔡英文鄭重道歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。