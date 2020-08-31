結餘款增購彈藥成真？我對美採購愛三因此延長六個年度

建軍期程長達12年，耗資1791億餘元、原稱「疾鋒專案」的愛國者二型防空飛彈性能提升，及採購愛國者三型防空飛彈案，原預計明年（110）結案。但上午曝光的國防部110年預算案顯示，全案以「補充原彈藥採購不足數」，向洛馬增購愛國者三型飛彈，全案延長至116年。但此案整體預算卻仍記載為原1791億3973萬7000元，未載明多出六個年度預算數額，研判顯然是以全案「結餘款」支應。

愛二性能提升及採購愛三案，全案起初由陸軍以「疾鋒專案」為名推動，而根據109年預算案，全案編列預算1791億3973萬7000元，自民國96年至110年度分年編列，循軍購管道針對大台北地區三套愛國者二型飛彈系統性能提升，同時採購六套愛國者三型飛彈相關配合工程，原預計明年度（110）結案。

但根據最新曝光的國防部110年預算案顯示，此案整體獲得規劃書奉國防部109年7月22日國略建軍字第1090157026號令修訂，「補充原彈藥採購不足數」，計需1791億3973萬7千元，納入96至116年度編列。全案總預算不變，但預算書並未敘明多出六個年度採購彈藥預算從何而來。

國軍已陸續完成台灣西部北、中、南9個連、9個愛國者飛彈基地的建設與部署，預算支出應告段落。但全案去年曾遭美方專案辦公室以落實專案管理與技術支援採購為名，接連追加兩次高額預算，台美簽定愛國者飛彈「技術支援」採購合約，自去年11月底開始，至2022年6月完成，約計31個月，須由我方支付15億975萬元台幣。而去年4月美方也傳出售愛國者飛彈系統的雷神公司，為落實對台專案管理執行，辦理專案管理招標，數額達到2.8億元，執行到2024年。

據透露，原名「疾鋒專案」的「愛二性能提升及採購愛三」，全案預計能有超過數億美元的結餘款，美方先前近期曾向我建議以這筆結餘款向洛馬增購愛三防空飛彈，一度傳我方不接受，但據國防部最新預算案顯示，此事似乎已成真。

前空軍司令部參謀長劉任遠曾在立法院證實，愛國者飛彈性能提升部分，全案已經接近尾聲，「這個案子到明年（110）就結束」，空軍已要求美軍專案精實檢討後續預算。但今日曝光的預算案顯示，全案以增購彈藥為名，延長至116年。

美國國務院月前批准軍售台灣「愛國者三型防空飛彈重鑑測案」，總金額為6.2億美元，約合新台幣182億元，但這項軍購案出現重大程序疏漏，即包括我國防部長、空軍司令與所涉高司聯參，在美方對外發布前均不知情，未曾核定此案，空軍已檢討懲處業管將領。