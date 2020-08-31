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陸軍新建案採購50套「戰術型近程無人飛行載具」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部110年度預算案上午送至立法院，內容披露，陸軍為因應「聯合兵種營」編成，新建案採購50套「戰術型近程無人飛行載具」。另計畫分別投資，採購雙目雷射望遠鏡與混合式、防紅外線偽裝的新式偽裝資材。圖／本報資料照
國防部110年度預算案上午送至立法院，內容披露，陸軍為因應「聯合兵種營」編成，新建案採購50套「戰術型近程無人飛行載具」。另計畫分別投資，採購雙目雷射望遠鏡與混合式、防紅外線偽裝的新式偽裝資材。圖／本報資料照

國防部110年度預算案上午送至立法院，內容披露，陸軍為因應「聯合兵種營」編成，新建案採購50套「戰術型近程無人飛行載具」。另計畫分別投資，採購雙目雷射望遠鏡與混合式、防紅外線偽裝的新式偽裝資材。

預算案指出，為滿足聯合兵種營早期預警、爭取反應時間，極需辦理戰術型近程無人飛行載具的籌建與配賦，以充實聯合兵種營偵蒐能力。全案計畫耗資7億7998萬9千元，採購50套近程無人飛行載具，納入110至112年度編列。

預算案同時指出，為利於地面部隊實施情報蒐集、目標獲得與彈著觀測，提供即時情資、以利戰鬥部隊增進射彈修正速度及精度，提升各式火砲火力效能，以殲滅進犯敵軍，維護國軍重要基地、要港安全，陸軍計畫耗資8億9342萬餘元，採購1170具雙目雷射望遠鏡，預算納入110至113年度編列。

此外，為因應中共偵察衛星數量逐年攀升，且具備光學、雷達及電子偵察衛星等多重性能，對我戰備整備形成嚴峻挑戰，檢討國軍主戰裝備所配賦的舊式千鳥型偽裝網，其功能已難隊戰備任務實需，因此計畫耗資計需11億5897萬5千元預算，計畫籌購「混合式、防紅外線」等2類偽裝網1萬5037件及後勤支援作業等，全案預算納入110至112年度編列。

國軍 陸軍 立法院

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