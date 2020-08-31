國防部五年兵力整建 擬提升教召頻次及天數

國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」上午送至立法院，內容指出，後備部隊戰力在台澎防衛作戰居於關鍵，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，國防部組成專案小組，正參酌美方建議及各國動員制度與特點，檢討調整教育召集訓練頻次及天數。

國防部表示，國防部遵總統今(10)年520就職文告，對「後備動員制度」改革的指示，同時參酌美方建議及各國動員制度與特點，組成專案小組，就「動員組織調整」、「強化後備部隊」、「精進教召訓練」及「常後裝備一致」等面向，採「循序漸進」、「穩健推展」的原則，規劃各項精進作為。

國防部表示，依據防衛作戰需求，檢討後備部隊人員選充比例，主要守備部隊以志願役後備軍人為主編成，次要守備部隊及勤務支援部隊務役及軍事訓練役後備軍人為主編成，藉運用志願役後備軍人純熟精練的軍事技能武、精進教召訓練。

而為有效恢復後備軍人戰鬥技能，國防部擬檢討調整教育召集訓練頻次及天數，同時檢教育召集訓練容量及增加後備軍人福利待配套措施，以循序漸進強化後備部隊作戰能力，未來在完備配套措施後執行，以具體提升後備戰力。