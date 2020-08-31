聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部：共軍資通電戰力 具癱瘓我海空反制作戰體系能力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部109年中共軍力報告指出，共軍藉由衛星偵照等手段，已完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營，且通資電作戰能力現階段已初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系能力。圖／國防部
國防部109年中共軍力報告指出，共軍藉由衛星偵照等手段，已完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營，且通資電作戰能力現階段已初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系能力。圖／國防部

國防部109年中共軍力報告指出，共軍藉由衛星偵照等手段，已完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營，且通資電作戰能力現階段已初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系能力，能有效奪取並保持戰場控制權，同時增强遏制外軍軍事鬥爭優勢、阻斷台海通道，對我威脅甚鉅。

民國110年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部「109年中共軍力報告書」、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。內容闡述共軍對台軍事優勢，唯一受限者，是共軍聯合登島作戰能力。報告指出，共軍突擊部隊可迅速奪取重要港口、機場，採快速投送小兵力至所望地區，進行重要目標打擊。但共軍現階段聯合登陸作戰，因受限運輸載具及後勤支援問題，現階段尚未完全具備大規模登陸作戰，不排除將以正規兩棲艦船搭配軍管商貨輪方式因應。

報告指出，中共藉年度衛星發射活動，持續部署具有影像偵照偵蒐功能的衛星，進一步提升目標偵察能力在台海周邊海、空域常態部署作戰艦、科研船加大無人機運用，及不定期派遣偵察機、情報船實施監偵，透過陸、海、空、天等多元手段，擴大蒐範圍與頻次，完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營。

報告並表示，共軍除運用各主戰飛機攜掛精確導引武器對我突擊外，並將輔以無人載具配合各型電戰機種遂行電子戰軟、硬殺攻擊，以全面提高其東南沿海主戰方向的軍事威懾與實戰能力，現階段已初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系，有效奪取並保持戰場控制權，及增强遏制外軍軍事鬥爭優勢、阻斷台海通道，對我威脅甚鉅。

報告表示，共軍配合「軍改」進程，強化制空、制海及對陸打擊戰力與落實火箭軍「加強精確打擊及戰略制衡能力」，持續調整組織編制，加速新研飛彈部署，可針對我本外島重要港口、對外航道等實施局部封鎖作戰，以削弱我民心士氣，切斷我經濟命脈，惡化我生存環境，達迫我求和之目標。

報告指出，共軍運用彈道飛彈、巡弋飛彈及空射攻陸飛彈等，攻擊我指揮體系、政軍經樞紐等目標，部署福建當面「東風」系列各型彈道飛彈射程均可涵蓋台灣全島，已具備摧毀或癱瘓我機場、雷達站及作戰指管中樞等重要目標能力，將採取逐步升級、強度遞增方式，瓦解我作戰意志，迫我屈服或支援後續攻略戰遂行。

彈道飛彈 國防部 台海

延伸閱讀

傳共軍偵察機今在我西南角繞飛 空軍未證實

聯合筆記／北京軍博的U2殘骸

美豬牛解禁 藍委要求國防部宣布三軍部隊禁用

國軍弟兄吃美豬美牛？國防部：依既有食安規定採購

相關新聞

國防部首證實共軍在海峽中線以西部署機艦「逢艦必跟」

國防部109年中共軍力報告書上午送至立法院，國防部首度公開證實，中共每日均派遣海、空軍艦、機，於海峽中線以西海空域從事例...

傳共軍偵察機今在我西南角繞飛 空軍未證實

時常分享全球各國軍情軍機動態的推持帳號「Callsign: CANUK78」上午（31日）在其推特中宣稱，一架中共人民解...

陸軍新建案採購50套「戰術型近程無人飛行載具」

國防部110年度預算案上午送至立法院，內容披露，陸軍為因應「聯合兵種營」編成，新建案採購50套「戰術型近程無人飛行載具」...

國防部五年兵力整建 擬提升教召頻次及天數

國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」上午送至立法院，內容指出，後備部隊戰力在台澎防衛作戰居於關鍵，為有效恢復後備軍人戰鬥...

強化後備戰力 國防部：調整教召頻次及天數

為讓後備成為常備兵最強盾牌，總統蔡英文日前宣示推動三項改革，國防部今天指出，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，規劃調整教育召集...

國防部：共軍資通電戰力 具癱瘓我海空反制作戰體系能力

國防部109年中共軍力報告指出，共軍藉由衛星偵照等手段，已完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營，且通資電作戰能力現...

永慈艦明除役…26年前赴美接艦 7勇士剩50美元苦撐

目前泊靠高雄港新濱碼頭的永慈軍艦，明天除役。廿六年前，七位年輕軍官赴美，在物資短絀下，提前從美軍手中接艦。今年八月廿七日...

運安會執行長官文霖主動請辭 張文環9月1日接任

國家運輸安全調查委員會執行長官文霖請辭，將由現任航空調查組長張文環接任執行長一職，人事案將於9月1日生效。官文霖今受訪證...

【永慈艦退役1】先遣7勇士赴美接艦帶信用卡就衝 苦撐待援只剩千元

即將在9月1日除役的永慈軍艦，前身是美國海軍掃雷艦，目前泊靠高雄港新濱碼頭。8月27日，在中央氣象局發布警報的滂沱大雨中，幾名中年漢子登上永慈艦。他們不忘多年海上生涯的習慣，在梯口向艦艉國旗行舉手禮，才踏上原木拼成的甲板。

廣角鏡／國軍碎大石

國軍九三香堤嘉年華暨社團成果展昨在台北市信義區香堤大道舉行，除有國軍亮點社團精采表演，並設置互動攤位與民同歡，關指部特戰...

海軍：按美軍戰術殲敵7成 採購岸置魚叉飛彈數量

媒體報導，蔡總統不滿僅夠殲滅7成敵艦，遂向美增購魚叉飛彈至800億元。海軍回應，內容與事實不符，此案參照「美軍戰術手冊」...

國軍吃美豬牛嗎？國防部這樣說

美豬美牛進口明年解禁，國軍是否採購美豬美牛，引發關注。國防部發言人史順文表示，國軍伙食均依副供站採購標準辦理，且都和廠商...

熱門新聞

捷克議長韋德齊口罩上為何不見我國旗？外交部回應了

用美豬牛換什麼？ 陳時中：換一個國際地位

外食族不想吃到美豬怎麼辦？ 農委會急發QA滅火

影／開放美豬 謝龍介爆料來台美衛部長就是瘦肉精老闆

20多歲無症狀台人上海確診 指揮中心研判旅美期間感染

神隱一天 阿中部長北醫晚宴談美豬進口政策來得突然

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。