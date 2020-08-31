國防部：共軍資通電戰力 具癱瘓我海空反制作戰體系能力

國防部109年中共軍力報告指出，共軍藉由衛星偵照等手段，已完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營，且通資電作戰能力現階段已初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系能力，能有效奪取並保持戰場控制權，同時增强遏制外軍軍事鬥爭優勢、阻斷台海通道，對我威脅甚鉅。

民國110年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部「109年中共軍力報告書」、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。內容闡述共軍對台軍事優勢，唯一受限者，是共軍聯合登島作戰能力。報告指出，共軍突擊部隊可迅速奪取重要港口、機場，採快速投送小兵力至所望地區，進行重要目標打擊。但共軍現階段聯合登陸作戰，因受限運輸載具及後勤支援問題，現階段尚未完全具備大規模登陸作戰，不排除將以正規兩棲艦船搭配軍管商貨輪方式因應。

報告指出，中共藉年度衛星發射活動，持續部署具有影像偵照偵蒐功能的衛星，進一步提升目標偵察能力在台海周邊海、空域常態部署作戰艦、科研船加大無人機運用，及不定期派遣偵察機、情報船實施監偵，透過陸、海、空、天等多元手段，擴大蒐範圍與頻次，完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營。

報告並表示，共軍除運用各主戰飛機攜掛精確導引武器對我突擊外，並將輔以無人載具配合各型電戰機種遂行電子戰軟、硬殺攻擊，以全面提高其東南沿海主戰方向的軍事威懾與實戰能力，現階段已初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系，有效奪取並保持戰場控制權，及增强遏制外軍軍事鬥爭優勢、阻斷台海通道，對我威脅甚鉅。

報告表示，共軍配合「軍改」進程，強化制空、制海及對陸打擊戰力與落實火箭軍「加強精確打擊及戰略制衡能力」，持續調整組織編制，加速新研飛彈部署，可針對我本外島重要港口、對外航道等實施局部封鎖作戰，以削弱我民心士氣，切斷我經濟命脈，惡化我生存環境，達迫我求和之目標。

報告指出，共軍運用彈道飛彈、巡弋飛彈及空射攻陸飛彈等，攻擊我指揮體系、政軍經樞紐等目標，部署福建當面「東風」系列各型彈道飛彈射程均可涵蓋台灣全島，已具備摧毀或癱瘓我機場、雷達站及作戰指管中樞等重要目標能力，將採取逐步升級、強度遞增方式，瓦解我作戰意志，迫我屈服或支援後續攻略戰遂行。