國防部首證實共軍在海峽中線以西部署機艦「逢艦必跟」

國防部109年中共軍力報告書上午送至立法院，國防部首度公開證實，中共每日均派遣海、空軍艦、機，於海峽中線以西海空域從事例行性海峽巡弋任務。近期美軍聯合盟邦擴大在東海、台海及南海地區機、艦巡弋力度，中共「逢艦必跟、逢機必查」，也調整沿海當面機場增駐多型新式空中兵力，以應對美籍機艦高強度、大範圍抵近偵察與常態自由航行作為。

報告同時指出，今(2020)年2月、8月，共機藉由執行遠海長航戒護及巡弋期間，戰機蓄意逾越海峽中線，企圖打破海峽中線默契，並測試我空防警戒應處作為，壓縮我活動空域，縮短我預警反應時間，對我兵力應處、人員負荷及台海空防安全形成極大壓力與挑戰。

民國110年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部「109年中共軍力報告書」、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。

國防部指出，中共於浙江、福建及廣東等空軍機場陸續增駐式戰及無人機部署，除藉此提高空中戰力及兵力運用靈活度外，並企圖藉由優勢兵力及數量，爭取台海空優，加大對我空防壓力，並對抵近大陸沿海偵察美機加強應處。

報告指出，共軍依年度訓練期程規劃，東部戰區於每年6至9月間，針對台澎登陸作戰需求，於大陸東南沿海地區從事瀕海適應性訓練及渡島登海演練，藉以強化部隊聯戰指管及演練對台登陸作戰程序，並檢驗攻台作戰計畫，期間均循例透過傳媒渲染演訓作為，擴大加強對台「文攻武嚇」力度。

國防部指出，每年國軍「漢光演習」實兵期間，中共均派遣偵察機及情報船於我周邊海空域進行針對性情蒐作為，且情蒐機、艦部署數量有逐年增加趨勢，偵察機種趨向多元化、情蒐船舶性能更為先進、偵察衛星數量倍數增長，提升偵照頻次，凸顯共軍企圖掌握我軍各型武器平台電子參數及窺伺演習全貌。

中共空軍自2015年起執行遠海長航訓練，練空軍遠程投射、通信中繼及飛行員長途飛行耐力，迄今其兵力已具備從宮古水道與巴士海峽突破美軍駐日本、菲律賓基地外封鎖能力，並企圖對我形成「戰略包圍」態勢；另多次運用轟6型機飛赴我東部海域，熟稔台海周邊地區戰場環境，強化對台作戰整備。

海軍方面，參證歷年中共海軍遠海長航範圍僅侷限在第一、二島鏈間區域，但今(2020)年初南海艦隊遠海長航航線首次抵近第三島鏈，對外展現突破島鏈封鎖及遠海作戰實力；另藉由「山東號」、「遼寧號」航艦跨區航訓期航經我周邊海域，意圖對我進行軍事恫嚇並展現區域嚇阻能力。

針對共軍機、艦西南海(空)域活動，國防部說，我西南海域為扼控台灣海峽與巴士海峽的重要航道，具箝制中共南部戰區艦船跨越第一島鏈重要戰略地位，年來迄今，中共藉由警戒美機、海空協同演訓之際,各型機伺機進入我西南面防空識别區，測試我應處作為，尤以6月起更採連續多日與畫間方式進入我防空識別區，企圖疲憊我空防，未恐將藉由「例外」、「慣例」、「常態」等一貫手段，常態性派遣機、艦在我西南海(空)域活動達到壓縮國軍戰、演、訓空域及增加我應對負荷等企圖。