快訊

「黑豹」癌逝前心繫黑人平權 生前最後發文曝光

台豬美豬比一比 專家曝兩者差異最大在這點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍弟兄吃美豬美牛？國防部：依既有食安規定採購

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
中央明年元旦放寬開放美豬美牛進口，有國軍官兵希望國防部下令軍中伙食禁用美豬美牛。圖／本報資料照片
中央明年元旦放寬開放美豬美牛進口，有國軍官兵希望國防部下令軍中伙食禁用美豬美牛。圖／本報資料照片

總統蔡英文昨突襲宣布月年元旦起放寬開放美豬美牛進；三軍統師下令開放，國軍吃不吃美豬美牛，國防部發言人史順文表示，國軍伙食一切依副食品供應站採購標準作業辦理，並以維護官兵的健康為最主要的考量，食品的採購完全按照食安的規定，不會低於現在的標準。

昨天教育部立即要求全國中小學學生午餐禁用美豬美牛，台東阿兵哥感嘆：「 民眾罵聲一片都拒吃美豬美牛，擔心以後進口的美豬美牛，沒地方去，全往國軍部隊送，官兵會不會被逼吃美豬美牛？」有人更希望國防部下令軍中伙食禁用美豬美牛。

被問到會不會比照教育部規定軍中禁美豬美牛，國防部發言人史順文表示，國軍伙食一切依副食品供應站採購標準作業辦理，並以維護官兵的健康為最主要的考量，食品的採購完全按照食安的規定，不會低於現在的標準。

美豬 美牛 國軍 國防部

延伸閱讀

開放美豬美牛進口 專家：邊境檢驗成為重點中的重點

營養午餐不用美豬？葉丙成：訂法律就沒事不會有黑心油

美牛美豬開放進口 王惠美：營養午餐及老人共餐禁用

傳F-16進駐澎湖 國防部：不便說明作戰規劃

相關新聞

國軍弟兄吃美豬美牛？國防部：依既有食安規定採購

總統蔡英文昨突襲宣布月年元旦起放寬開放美豬美牛進；三軍統師下令開放，國軍吃不吃美豬美牛，國防部發言人史順文表示，國軍伙食...

美兩棲攻擊艦疑現台灣東部外海 陸智庫發衛星圖

隸屬北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知」平台昨晚在推特及微博發文稱，一艘疑似為美軍美利堅號兩棲突擊艦(USS Ame...

官民合作 F16維修中心國家隊成軍

蔡英文總統昨天出席漢翔公司F16維修中心成立典禮，蔡總統說，捍衛中華民國台灣主權，維持區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，是要...

A IT公布空軍F16戰機空中加油 退役軍官憂心擦槍走火

美國在台協會（AIT）臉書公布台美安全合作照片，包括我空軍Ｆ16戰機和美國空中加油機執行空中加油等；軍方人士說，戰機隸屬...

比起向美示威的飛彈試射 中共軍機踩線對台威迫更強

中共解放軍在海南島東方的南海水域舉行演習， 昨天（26日）晚間由青海、浙江分別對演習區發射有「航母殺手」之稱的「東風26B」與「東風21D」彈道飛彈...

F16維俢中心成立 漢翔：國內航太產業大事一起支持空軍

漢翔公司今天舉行F16維修中心成立典禮，漢翔公司總經理馬萬鈞表示，維修中心成立是國內航太產業大事，日前高教機首飛典禮，因...

F16維修中心成立 蔡英文：區域和平穩定不是靠卑躬屈膝

漢翔公司今天舉辦F16維修中心成立典禮，蔡英文總統說，國防產業推動，是台灣國防基石，維持區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而...

F-16維修中心揭牌啟動 總統：強化空軍實質戰力

蔡英文總統今日出席「F-16維修中心成立典禮」，她致詞時表示，今天F-16維修中心的揭牌啟動，不僅是在強化空軍實質戰力，...

【總編開箱】美國加油機和U2偵察機殘骸的相遇

廿五日一架美國U2高空偵察機闖進了共軍實彈演習禁飛區，大陸國防部立即向美國抗議，要求美國立刻停止挑釁。廿六日，共軍向南海發射多枚飛彈，最初消息是兩枚，然後又有訊息說是四枚中程彈道飛彈，擊中海南島與西沙之間的南海海域。雖然這些飛彈是落入共軍日前預告的演習禁航區，但一枚東風26B飛彈來自青海，射程可達四千公里，據說可攜核彈頭；另一枚從浙江發射的東風21D飛彈，據說是「航母殺手」，兩彈齊發亮劍，美國和東亞諸國都繃緊神經。

東風26B射程4千公里 大陸網封「關島快遞」

中國大陸廿六日向南海發射東風21D和26B彈道飛彈。東風21D射程約一千八百公里；東風26B射程約四千公里，可達關島，被...

美中軍事對峙升級 蔡總統：我們擔心擦槍走火

美中軍事對峙升級，大陸國防部廿五日曾表示，一架美U-2高空偵察機當天飛進解放軍北部戰區實彈演習禁飛區，中共要求美立刻停止...

新聞眼／美中對峙升級 須防小規模衝突

近一個月來，解放軍宣布超過十場軍演，主要警告美軍及華府打「台灣牌」，但直接發射針對性強烈的飛彈到爭議海域還是首次，從軍事...

熱門新聞

影／跨時空打臉！看昔日民進黨 如何反美牛美豬

開放美豬牛進口 林淑芬批：綠和藍一個樣

陳吉仲列7點說明美豬進口 網友：上有政策下有對策

釋憲！大法官逐一點出黨產條例合憲之處 國民黨慘遭輾壓

蘇貞昌：每天吃33塊含萊劑排骨 5到10年才會超標

「新竹林志玲」高鈺婷接任時力新黨魁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。