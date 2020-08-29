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國軍弟兄吃美豬美牛？國防部：依既有食安規定採購
總統蔡英文昨突襲宣布月年元旦起放寬開放美豬美牛進；三軍統師下令開放，國軍吃不吃美豬美牛，國防部發言人史順文表示，國軍伙食一切依副食品供應站採購標準作業辦理，並以維護官兵的健康為最主要的考量，食品的採購完全按照食安的規定，不會低於現在的標準。
昨天教育部立即要求全國中小學學生午餐禁用美豬美牛，台東阿兵哥感嘆：「 民眾罵聲一片都拒吃美豬美牛，擔心以後進口的美豬美牛，沒地方去，全往國軍部隊送，官兵會不會被逼吃美豬美牛？」有人更希望國防部下令軍中伙食禁用美豬美牛。
被問到會不會比照教育部規定軍中禁美豬美牛，國防部發言人史順文表示，國軍伙食一切依副食品供應站採購標準作業辦理，並以維護官兵的健康為最主要的考量，食品的採購完全按照食安的規定，不會低於現在的標準。
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