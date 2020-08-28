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A IT公布空軍Ｆ16戰機空中加油 退役軍官憂心擦槍走火

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
AIT公布我空軍第21戰鬥機中隊與美軍空中加油機，在美國洛克空軍基地執行空中加油任務。圖／取自AIT臉書
AIT公布我空軍第21戰鬥機中隊與美軍空中加油機，在美國洛克空軍基地執行空中加油任務。圖／取自AIT臉書

美國在台協會（AIT）臉書公布台美安全合作照片，包括我空軍Ｆ16戰機和美國空中加油機執行空中加油等；軍方人士說，戰機隸屬23年前執行接收首批Ｆ16戰機的空軍嘉義基地第四聯隊，當年低調機密，如今美方高調曝光揭密，聯隊現役軍官對此不表意見，但有退役軍官憂心中美軍事對峙，台海上空擦槍走火。

AIT公布照片有1997年1架F16隼式戰鬥機和美軍空中加油機，飛越太平洋回台灣；空軍第21戰鬥機中隊與美軍空中加油機，在美國洛克空軍基地執行空中加油任務；F16V戰機在嘉義空軍基地參加漢光35號演習及執行任務。

軍方人士說，當年換裝二代戰機任務代號稱「鳳凰專案」，23年前，聯隊奉命接收F16新戰機，原擬舉辦盛大儀式接機，聯隊長李貴發少將沙盤推演，後高層指示機密低調，首批2架戰機悄悄飛抵國門，降落空軍嘉義基地，馬上滑進廠棚封鎖，軍方為避開媒體，突告之嘉義航空站演習半小時，淨空機場，禁止民航機起降，地勤人員停止作業。

新戰機從美國本土起飛，先飛抵太平洋關島美國空軍基地，再從北部領空飛經澎湖外海，由我國空軍戰管引導，交給嘉義基地戰管導引降落，這架戰機空中加油情形，經AIT公布照片揭密，從照片看出是86年由飛行員郝光明駕駛在太平洋上空拍攝。

針對當年接機低調機密，如今美方主動曝光揭密，當年參與的聯隊官兵大多退役，現役軍官對此不表意見，說「當年未參與換裝任務，是美方公布，不是我們」；但有退役軍官憂心說，中共戰機不斷繞台，最近往南海試射導彈，中美軍事對峙，空軍捍衛領空，AIT臉書主動公布台美軍事合作照片，動作頻頻，擔心刺激中共，台海上空出現擦槍走火。

AIT公布照片1997年1架F16隼式戰鬥機和美軍空中加油機，飛越太平洋回台灣，從照片看出是，86年空軍嘉義基地第四聯隊飛行員郝光明駕駛在太平洋上空拍攝。圖／取自AIT臉書
AIT公布照片1997年1架F16隼式戰鬥機和美軍空中加油機，飛越太平洋回台灣，從照片看出是，86年空軍嘉義基地第四聯隊飛行員郝光明駕駛在太平洋上空拍攝。圖／取自AIT臉書

戰機 空軍

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