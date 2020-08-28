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F16維俢中心成立 漢翔：國內航太產業大事一起支持空軍

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
漢翔公司今天成立的F16維修中心。記者游振昇／攝影
漢翔公司今天成立的F16維修中心。記者游振昇／攝影

漢翔公司今天舉行F16維修中心成立典禮，漢翔公司總經理馬萬鈞表示，維修中心成立是國內航太產業大事，日前高教機首飛典禮，因為飛機工件在產業上有二大區域，一是新飛機設計製造測試，像高教機，今天是飛機維修，飛機是使用環境嚴苛的產品，使用過程很多部分需定期維修和更換的零件，長期以來，我國需靠原廠支持，政府現在構想，國內有很多產業界，可以一起加入，支持空軍，嚐試在台灣維修，空軍可很快獲得，供應物件短，且很棒的零件，在保衛國家上做更大貢獻，他說這是民間和空軍雙贏局面。

馬萬鈞表示，F16會單獨成立維修中心，因為我國原有100多架，加上將新購的60多架，F16機隊高達200多架，是全世界名列前茅的機隊，如果妥善率是7到8成，隨時有40多架戰機要維修，他說空軍有優越保修能量，維修中心成立要和空軍密切配合，空軍無法做到的能量，維修中心以民間產業立場，伸出援手，他強調，維修主力仍在空軍，他說維修中心不是要和空軍搶單，也非取代空軍。

馬萬鈞說，今天成立F16維修中心，名稱沒設國際名稱或說亞太地區，因為這是第一次民間產業站出來，協助空軍維修200多架F16戰機，這是初期目標，先把這個目標做到，再談下一步要到亞太或全世界都可以，現在不應剛出來就說目標在全世界，第一步應該在台灣安全上。

馬萬鈞表示，F16戰機維修家隊已有69家廠商表態加入，令人感動的是，這些廠商都沒問能賺多少錢，只想替國家盡一份心力，捍衛台灣空域，69餘家表達有意願並且有能力可以參與，後續將經過一系列的評鑑、考核遴選出最優廠商進入國家代表隊，漢翔也將協助國內廠商取得維修、製造零組件的資格，相信F-16維修中心未來前景可期。

馬萬鈞說，維修中心主要針對系統件部分，飛機內部的零件，交期很長、價格很高、使用頻率很高的零件進行維修，成立F16維修中心，將可扶植國內航空相關產業，朝向技術移轉、系統層級架構、合作生產及國內組裝的目標邁進，藉此帶動民間航空產業及周邊機械、材料、電子等相關產業技術的全面升級，進一步提升台灣的工業產業水準，也可結合國內產、官、學、研各界的優勢，共同營造更具吸引力的產業發展環境，推升台灣攀登至國際航太供應鏈的更高階地位。

漢翔公司總經理馬萬鈞說，今天成立的F16維修中心，是國內航太產業大事。記者游振昇／攝影
漢翔公司總經理馬萬鈞說，今天成立的F16維修中心，是國內航太產業大事。記者游振昇／攝影

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