F16維俢中心成立 漢翔：國內航太產業大事一起支持空軍

漢翔公司今天舉行F16維修中心成立典禮，漢翔公司總經理馬萬鈞表示，維修中心成立是國內航太產業大事，日前高教機首飛典禮，因為飛機工件在產業上有二大區域，一是新飛機設計製造測試，像高教機，今天是飛機維修，飛機是使用環境嚴苛的產品，使用過程很多部分需定期維修和更換的零件，長期以來，我國需靠原廠支持，政府現在構想，國內有很多產業界，可以一起加入，支持空軍，嚐試在台灣維修，空軍可很快獲得，供應物件短，且很棒的零件，在保衛國家上做更大貢獻，他說這是民間和空軍雙贏局面。

馬萬鈞表示，F16會單獨成立維修中心，因為我國原有100多架，加上將新購的60多架，F16機隊高達200多架，是全世界名列前茅的機隊，如果妥善率是7到8成，隨時有40多架戰機要維修，他說空軍有優越保修能量，維修中心成立要和空軍密切配合，空軍無法做到的能量，維修中心以民間產業立場，伸出援手，他強調，維修主力仍在空軍，他說維修中心不是要和空軍搶單，也非取代空軍。

馬萬鈞說，今天成立F16維修中心，名稱沒設國際名稱或說亞太地區，因為這是第一次民間產業站出來，協助空軍維修200多架F16戰機，這是初期目標，先把這個目標做到，再談下一步要到亞太或全世界都可以，現在不應剛出來就說目標在全世界，第一步應該在台灣安全上。

馬萬鈞表示，F16戰機維修家隊已有69家廠商表態加入，令人感動的是，這些廠商都沒問能賺多少錢，只想替國家盡一份心力，捍衛台灣空域，69餘家表達有意願並且有能力可以參與，後續將經過一系列的評鑑、考核遴選出最優廠商進入國家代表隊，漢翔也將協助國內廠商取得維修、製造零組件的資格，相信F-16維修中心未來前景可期。