F16維修中心成立 蔡英文：區域和平穩定不是靠卑躬屈膝

漢翔公司今天舉辦F16維修中心成立典禮，蔡英文總統說，國防產業推動，是台灣國防基石，維持區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要有堅實的國防。

蔡英文總統在揭牌啟動典禮中說，維修中心揭牌，不只是在強化空軍實質戰力，更是發展國防產業的重要里程碑，啟動台灣航太產業邁向國際，大家今天到漢翔公司，共同見證這個很重要的時刻。

她表示，捍衛中華民國臺灣主權，維持區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要有堅實的國防，她說有了維修中心，戰機維修所需的時間會大幅縮短，妥善率也會大幅提升，確保國防前線的空優戰力。

蔡總統表示，回想過去4年，在推動國防產業，落實國防自主的路上，我們都遇過許多困難，但是為了保障國家安全，依然堅持往前邁進，從潛艦國造的啟動和順利執行、加速F-16構改工程，完成勇鷹號高教機的首航，和今天F-16維修中心揭牌等等的成果，證明我們走在正確的道路上。

她說國防產業的推動，是台灣國防的基石，為國軍提升戰力，國防產業的推動，是台灣決心的象徵，讓世界看到我們守護國土的意志，她常說，「和平要靠國防」，其實不只如此；我們現在要做的是「國防興產業」。產業鏈建立起來、技術移轉做出成果，整個產業才能發展，也有誘因培養更多科技人才，讓臺灣整體更加繁榮。

她說去年8月到漢翔參訪F-16構改工程，和洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)公司的朋友們交換意見時，他們談到，這裡有世界最好的團隊。而今天F-16維修中心的成立，更是代表著，對台灣航太產業的最佳肯定，在維修中心成立後，將可釋出能量，優先由國內廠商籌建。未來30年的產值，粗估約有795億元，每年將可創造600多個就業機會，創造整體產業效益高達2000億元。

蔡總統表示，未來的維修中心，也要有一定比例的退伍空軍保修人員，讓他們從軍時所學到的專長與經驗，在退伍後仍然可以有所發揮，並透過軍民合作，將他們的本事，對國防產業的發展有所貢獻。

蔡總統說，她聽說在這個月上旬的招商說明會，已經有超過100多家廠商，表達參與產製、維修的意願；她要請經濟部、國防部、漢翔公司，要定期召開招商說明會，提升國內產業界投入維修中心的機會和意願；她說相信隨著更多廠商的參與、加入，台灣的國防自主能力、航太產業發展的技術，一定能夠更加升級，提升台灣在國際航太供應鏈的地位。

蔡總統表示，要請洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)公司的朋友，積極協助台灣廠商取得國際驗證，我們一起努力，共同開拓雙邊合作的未來；她說，行政院整合國防部、經濟部，以及漢翔公司，讓政府跟民間，能夠緊密合作，順利籌組F-16維修中心國家隊；她感謝推動國防產業的工程師、科學家以及廠商們，真的很辛苦。這個功勞不是政府的，她說未來政府推動國防航空產業，還需要大家的支持，我們繼續為國防自主、產業升級，一起來努力。

蔡英文總統上任後，積極推動國防自主，任內通過美國採購66架F16V，對內也推動國內產業合作，爭取空軍委託維修中心業務，希望台未來成為F16的維修中心；立法院審查購機特別預算條例時，也要求成立F16亞洲維修中心的附帶決議。

為滿足F16機隊妥善，經濟部公開遴選漢翔公司成為F16維修中心主辦廠商，政府與民間合作，籌組F16維修中心國家隊，將可大幅縮短零組件 送回美原廠檢修時間，也可維持高妥善率。