【即時短評】面對區域緊張蔡總統如何帶台灣趨吉避凶？

中共發射有「航母殺手」之稱的東風廿六Ｂ與東風廿一Ｄ飛彈，不免讓人想起，一九九六年對台灣南北海域發射飛彈的往事，似乎也證實所謂「重演台海危機」說法。事實是否當真如此？

利用彈道飛彈反制美軍航艦，堪稱解放軍獨門的不對稱戰法。因為海上實力無法匹敵美軍，因此開發可以調整終端彈道的飛彈，希望對航艦戰鬥群造成威懾效果。

此次共軍飛彈目標區位於海南島東方，政治挑釁度遠不及一九九六飛彈危機。但在區域局勢緊繃當下仍然宣示，如果美國介入兩岸武裝衝突，航艦戰鬥群接近台灣周邊海域，就可能遭打擊。

飛彈試射是北京的宣傳戰，却也是觀察共軍虛實的好機會。美軍必定動員各式觀通系統，掌握飛彈終端彈道的速度、轉向功能等資訊，便可進一步了解，它們到底是必殺技，或只是紙老虎。

共軍當然曉得美方全力情蒐，因此操演中所展現，未必是飛彈最大性能表現。美方無疑也清楚此點，在評估中共彈道飛彈反制自家航艦的能力時，不會只以軍演暴露數據為限。

北京與華府都很清楚，一定程度上必須「亮劍」，到緊要關頭又得「藏鋒」。不管是有心崛起稱雄的習近平，或是急於製造衝突幫助選情的川普，沒有任何一方會希望，彼此磨擦迸出的火花，會變成真正燎原。

「鬥而不破」無疑是各方最高利益，然而要維持不破，其實相當仰賴默契。一旦遇到狀況外的冒失鬼，假戲就可能真做，局面就可能一發不可收拾。

就此而言，蔡總統提到灰色地帶活動與擦槍走火的風險，顯然已經體會到局面失控的可能。相較還在對「掃把說」沾沾自喜的蘇貞昌院長，兩人的眼光高度，確實天差地遠。

然而，蔡總統看得出局勢的危險，也須採取實際行動避免「走火」發生，而非繼續敲邊鼓添柴薪。究竟相較美國與大陸，台灣本錢最薄，一旦戰爭爆發，無論結果如何，必然受傷最重、最經不起兵燹的蹂躪。一年多來，蔡總統操作反中牌，已成功為自己收穫龐大的政治利益，然而是否能放能收，不會反而被自己先前拋出的宣傳語言所奴隸宰制，是對其政治功力的嚴格考驗。