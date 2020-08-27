首度曝光 AIT貼出我飛行員在美路克基地受訓畫面

美國在台協會（AIT）今天在臉書上貼出照片，是我國在美國亞利桑納州鳳凰城路克基地的F-16戰機，台灣飛行員接受美軍空中加油訓練，並寫「第21戰鬥機中隊依照F-16戰機的訓練計畫，和美軍空中加油機在美國路克空軍基地執行空中加油任務」，這是美國官方首度公布我空軍在路克基地接受訓練的畫面。

國軍派駐F-16戰機與飛行員，在美國亞利桑納州路克空軍基地（Luke Air Force Base）接受美軍訓練，已經行之有年。

1990年代國軍採購F-16A/B的計畫名為「鳳凰」，我方派出種子教官到美國學習飛行之外，一大突破是比照當年的德國，在美成立訓練單位。美國空軍挑選已有多個F-16訓練單位的路克基地，負責訓練中華民國飛官。

AIT除了曝光我國飛官在路克基地的受訓畫面之外，也放了F-16V戰機在嘉義空軍基地參加2019年漢光35號演習和執行日常任務的照片，另外還有今年7月，美國軍售台灣32輛兩棲突擊車中的第一輛運抵台灣，AIT在貼文中寫，第一輛兩棲突擊車運抵台灣，「為台灣海軍陸戰隊增添新戰力」。

另外，還有AIT人員參與今年漢光實彈演習、台灣陸軍航空旅官員與美軍第25戰鬥航空旅舉行一場線上的主題性專家對話，以及AIT軍事合作辦公室主任與台灣陸軍司令會面的照片，主題性專家對話的照片中，國軍並在AIT正門口合照，門上的美國國徽也入鏡。