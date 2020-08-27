快訊

漢光聯兵營之外：台澎金馬作戰責任區的狙擊與反狙擊

捷克90人訪團來黃珊珊批荒腔走板 蘇貞昌：沒講好就好好講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首度曝光 AIT貼出我飛行員在美路克基地受訓畫面

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
2020年7月，美國軍售台灣32輛兩棲突擊車中的第一輛運抵台灣。圖/取自AIT臉書
2020年7月，美國軍售台灣32輛兩棲突擊車中的第一輛運抵台灣。圖/取自AIT臉書

美國在台協會（AIT）今天在臉書上貼出照片，是我國在美國亞利桑納州鳳凰城路克基地的F-16戰機，台灣飛行員接受美軍空中加油訓練，並寫「第21戰鬥機中隊依照F-16戰機的訓練計畫，和美軍空中加油機在美國路克空軍基地執行空中加油任務」，這是美國官方首度公布我空軍在路克基地接受訓練的畫面。

國軍派駐F-16戰機與飛行員，在美國亞利桑納州路克空軍基地（Luke Air Force Base）接受美軍訓練，已經行之有年。

1990年代國軍採購F-16A/B的計畫名為「鳳凰」，我方派出種子教官到美國學習飛行之外，一大突破是比照當年的德國，在美成立訓練單位。美國空軍挑選已有多個F-16訓練單位的路克基地，負責訓練中華民國飛官。

AIT除了曝光我國飛官在路克基地的受訓畫面之外，也放了F-16V戰機在嘉義空軍基地參加2019年漢光35號演習和執行日常任務的照片，另外還有今年7月，美國軍售台灣32輛兩棲突擊車中的第一輛運抵台灣，AIT在貼文中寫，第一輛兩棲突擊車運抵台灣，「為台灣海軍陸戰隊增添新戰力」。

另外，還有AIT人員參與今年漢光實彈演習、台灣陸軍航空旅官員與美軍第25戰鬥航空旅舉行一場線上的主題性專家對話，以及AIT軍事合作辦公室主任與台灣陸軍司令會面的照片，主題性專家對話的照片中，國軍並在AIT正門口合照，門上的美國國徽也入鏡。

蔡英文總統今天在澳洲戰略研究所的「ASPI印太領袖對話」中發表視訊演時表示，區域軍事活動日益增加，「我們擔心會擦槍走火」，因此各方保持開放的溝通管道是很重要的，以避免誤解和誤判。國際社會密切關注香港局勢和中國在南海的軍事化行動，也因此更嚴密監控台灣海峽的情勢；而蔡英文明天也將出席F16戰機維修中心成立，將主持揭牌典禮。

AIT 人員參與2020年漢光實彈演習。圖/取自AIT臉書
AIT 人員參與2020年漢光實彈演習。圖/取自AIT臉書
因應新冠病毒疫情所發布的旅遊禁令，台灣陸軍航空旅官員與美軍第25戰鬥航空旅舉行一場線上的主題性專家對話。圖/取自AIT臉書
因應新冠病毒疫情所發布的旅遊禁令，台灣陸軍航空旅官員與美軍第25戰鬥航空旅舉行一場線上的主題性專家對話。圖/取自AIT臉書
AIT軍事合作辦公室主任與台灣陸軍司令會面。圖/取自AIT臉書
AIT軍事合作辦公室主任與台灣陸軍司令會面。圖/取自AIT臉書
F-16V戰機於嘉義空軍基地參加2019年漢光35號演習。圖/取自AIT臉書
F-16V戰機於嘉義空軍基地參加2019年漢光35號演習。圖/取自AIT臉書
F-16V戰機在嘉義空軍基地執行日常任務。圖/取自AIT臉書
F-16V戰機在嘉義空軍基地執行日常任務。圖/取自AIT臉書
AIT今天在臉書貼出我國在美國路克基地的F-16戰機，台灣飛行員接受美軍空中加油訓練的照片。圖/取自AIT臉書
AIT今天在臉書貼出我國在美國路克基地的F-16戰機，台灣飛行員接受美軍空中加油訓練的照片。圖/取自AIT臉書
因應新冠病毒疫情所發布的旅遊禁令，台灣陸軍航空旅官員與美軍第25戰鬥航空旅舉行一場線上的主題性專家對話。圖/取自AIT臉書
因應新冠病毒疫情所發布的旅遊禁令，台灣陸軍航空旅官員與美軍第25戰鬥航空旅舉行一場線上的主題性專家對話。圖/取自AIT臉書

F-16 AIT 空軍

延伸閱讀

小英狂讚台美關係 AIT猛曬恩愛 王建民、郭泓志也來了

AIT：電信商若聽從大陸等威權政府指示 信任將不復存在

影／網PO熱氣球偏航卡河床 飛行員：不懂才這麼說

AIT新任高雄文化新聞組長蔡南亭 通近10外語

相關新聞

首度曝光 AIT貼出我飛行員在美路克基地受訓畫面

美國在台協會（AIT）今天在臉書上貼出照片，是我國在美國亞利桑納州鳳凰城路克基地的F-16戰機，台灣飛行員接受美軍空中加...

薛瑞福：認定美國不會為台而戰 是「巨大的賭博」

美國會否在兩岸爆發戰爭時出兵協防台灣，一直是台海情勢的熱門話題。前美國國防部助理部長薛瑞福表示，認定美國不會為台灣而戰「...

漢光聯兵營之外：台澎金馬作戰責任區的狙擊與反狙擊

在進入陣地之後，射手除了利用天然隱蔽之外，如有必要還需以人工方式加強偽裝，利用植物枝葉、泥土乃至於偽裝網來破壞射擊陣地周邊輪廓。狙擊界長久以來使用的吉利偽裝服雖然便於射手就地掩蔽，但是射手仍必須注意陣地周邊的植物林相，以免造成反效果。

總統定案大量採購「魚叉飛彈」 若共軍船團侵台希造成70%殺傷

美國對台軍售「大開綠燈」消息頻傳，其中最引發討論的，當屬美方建議我方強化「岸防巡航飛彈」（CDCM）系統，大舉引進美製R...

「首戰即終戰」再交鋒 蘇：掃帚抗戰靠決心

前總統馬英九與蔡政府因「首戰即終戰」隔空交戰數日，馬英九昨強調，這是國防部智庫提出的報告，不是他的主張，並再次提醒蔡總統...

美前官員：美台友好無須靠美中衝突 美中惡化不利台灣

國民黨智庫今舉辦「中華民國-美國線上論壇」，國民黨主席、智庫董事長江啟臣開場致詞時表示，維繫緊密的美台關係是台灣最重要的...

兩岸開戰美會幫忙？美前官員：多數國民對派兵態度保留

國民黨智庫今舉辦「中華民國-美國線上論壇」，對於台灣若受到中國大陸的軍事攻擊，美國是否會來援救，前美國白宮中國事務官員何...

包道格：樂見川普政府售台武器 增加防衛能力

國民黨智庫今天召開線上論壇，前美國在台協會（AIT）處長包道格（Douglas Paal）表示，現在美國和中國大陸的關係...

軍友社理事長鐵人行程 兩天慰勞空軍所有飛行聯隊

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天與空軍司令熊厚基上將一同，飛往花蓮、台東志航空軍基地，慰勞當地的空軍第五、第七聯隊。...

火力強大 雲豹裝甲車將生產305輛

國防部昨表示，為加強國軍防空作戰能力，國軍自行研發量產CM34裝步戰鬥車（雲豹裝甲車），原規畫僅生產二八四輛，研發成功後...

銳鳶無人機進駐東沙 國防部：提升海巡防衛戰力

媒體報導，為加強南海空域偵蒐和現場監控，國防部增派銳鳶無人機進駐東沙、太平島。國防部發言人史順文今天說，是遵照政府南海政...

中共兩棲突擊艦海試後 台灣首都防禦迫在眉睫

解放軍正在加緊興建的三艘075級兩棲突擊艦，在首艦下水艤裝後，已在近日首度出海測試。中國媒體宣稱，075級兩棲突擊艦的成軍服役，將讓解放軍有能力快速突襲台灣本島，甚至從東部海岸登陸，還點名位於宜蘭縣的陸軍153旅要小心。

熱門新聞

萬人血清抗體結果 葉彥伯：證明彰化很安全、台灣很安全

高雄市長換人後淹水無人罵？關鍵點可能在韓國瑜

妹妹被當人頭黨員「被投票」 黃捷宣布退出時代力量

血清抗體翻案！ 白牌司機感染源很可能不是浙江台商

美台如膠似漆？孫大千：民進黨應要求川普表態這5件事

彰化萬人血清抗體10時公布 台大公衛、指揮中心全出席

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。