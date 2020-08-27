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總統定案大量採購「魚叉飛彈」 若共軍船團侵台希造成70%殺傷

聯合報 / 記者程嘉文/台北即時報導
在我國之前，丹麥是少數採購陸射型魚叉飛彈的國家。圖/維基百科
在我國之前，丹麥是少數採購陸射型魚叉飛彈的國家。圖/維基百科

美國對台軍售「大開綠燈」消息頻傳，其中最引發討論的，當屬美方建議我方強化「岸防巡航飛彈」（CDCM）系統，大舉引進美製RGM-84魚叉攻船飛彈。由於國軍的雄風二型、三型飛彈早就服役，而且性能表現穩定，堪稱國造武器之光，為何要再買射程、速度、殺傷力都與雄二類似的魚叉飛彈，而且據傳預算由最早的新台幣500億元，增至800億元。因此有不少聲音質疑，大買魚叉的必要性，認為此舉是屈從美方的政治壓力，出錢替陷於困境的製造商波音公司紓困。

對此，軍方決策官員表示，依據目前我方與美國的默契，川普政府應於近日宣布包括岸防魚叉飛彈在內的對台軍售。官員也證實，魚叉飛彈確有比原始預期更增購的狀況，這是因為藉著大量部署的攻船飛彈，讓敵方艦隊不敢進入近海。我方目標是，如果共軍船團對台發動入侵，我方要以擊殺對方七成以上艦艇為目標。因此在蔡英文總統於總統府軍談拍板定案下，海軍將大幅擴充岸基攻船飛彈實力。目前擁有七個岸置雄風飛彈中隊的海鋒大隊，將會大幅擴編，未來主官也將由上校升格為少將。

至於為何增購魚叉，一方面是中科院的雄風飛彈生產線能量有限，無法達到軍方希望短時間內大舉擴充CDCM的目標；同時如果海軍具有更多種攻船飛彈，因為接戰模式、雷達頻率等各不相同，敵方反制的難度會增加；此外魚叉飛彈面對複雜背景的分辨能力較佳，具有攻擊港口設施或港內船艦的能力，是雄風飛彈不具備的性能。

官員指出，外購不代表放棄自製，現行的雄風飛彈產製計畫，不會受採購魚叉所影響。同樣道理，駐美代表蕭美琴日前表示，我方將向美國洽購新式水雷，也不代表軍方將不採用中科院研製的智慧型水雷。

另外，23日蔡總統飛往金門參加八二三戰役紀念，媒體卻傳出，中共軍機在海峽上空持續活動達三小時，與總統專機距離「僅有半個台灣長度」。官員對此也透露，當時飛行在台灣西南空域的解放軍機，是一架慢速的反潛巡邏機，雖然刻意打開詢答器表明身分，但全程並未採取戰術科目，因此相關行動基本上是為了宣傳效果的認知戰，不至對總統專機造成威脅。

蔡總統7月16日在台中甲南海灘視導漢光演習的反登陸操演。圖/軍聞社
蔡總統7月16日在台中甲南海灘視導漢光演習的反登陸操演。圖/軍聞社

飛彈 專機 中科院

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